PRVE FOTOGRAFIJE TRUDNE EDITE: Pevačica pobegla daleko od Srbije i skinula se u bikini, a svi gledaju u njen stomačić

Mlada muzička zvezda Edita Aradinović je u blagoslovenom stanju! Pevačica je u 3. mesecu trudnoće, a bebu čeka sa Nenadom Stevićem.

Svoju jaču polovinu tek nedavno je pokazala javnosti, kada se sa njim pojavila na koncertu Emine Jahović, sredinom novembra prošle godine.

Inače, pevačica se već neko vreme šali na račun svoje kilaže koja se znatno povećala, a ljudi nisu ni slutili da je zapravo reč o trudnoći.Trudničke dane Edita Aradinović provodi u Dubaiju, gde odmara od nastupa i uživa u potpunom miru.

Na fotografijama može da se primeti koliko je srećna, a pomalo je počeo da se nazire i trudnički stomačić. Ako sudimo po objavama na društvenim mrežama, izgleda da Edita uživa u blagoslovenom stanju, daleko od Srbije.

Podsetimo, Editin partner, Nenad Stević, bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. I ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog. Teodora Kaćanski je ubijena pre 1o godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović.

Autor: M.K.