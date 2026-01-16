AKTUELNO

Domaći

PRVE FOTOGRAFIJE TRUDNE EDITE: Pevačica pobegla daleko od Srbije i skinula se u bikini, a svi gledaju u njen stomačić

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Mlada muzička zvezda Edita Aradinović je u blagoslovenom stanju! Pevačica je u 3. mesecu trudnoće, a bebu čeka sa Nenadom Stevićem.

Svoju jaču polovinu tek nedavno je pokazala javnosti, kada se sa njim pojavila na koncertu Emine Jahović, sredinom novembra prošle godine.

Foto: Instagram.com

Inače, pevačica se već neko vreme šali na račun svoje kilaže koja se znatno povećala, a ljudi nisu ni slutili da je zapravo reč o trudnoći.Trudničke dane Edita Aradinović provodi u Dubaiju, gde odmara od nastupa i uživa u potpunom miru.

Foto: Instagram.com

Na fotografijama može da se primeti koliko je srećna, a pomalo je počeo da se nazire i trudnički stomačić. Ako sudimo po objavama na društvenim mrežama, izgleda da Edita uživa u blagoslovenom stanju, daleko od Srbije.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Editin partner, Nenad Stević, bio meta pokušaja ubistva i akter jedne od najtragičnijih priča strana crne hronike u Novom Sadu. I ta tragična priča i dalje nije dobila sudski epilog. Teodora Kaćanski je ubijena pre 1o godina, a prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio Nenad Stević, sadašnji dečko Edite Aradinović.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Edita Aradinović

#Trudna

#pevačica

#prve fotografije

POVEZANE VESTI

Domaći

Prve slike trudne Marije Kilibarde: Lepa voditeljka pokazala stomak, uskoro stiže princeza (FOTO)

Domaći

Prve fotke trudne Dee Đurđević: Drži se za stomačić, osmeh ne skida s lica! Blista kao nikad pre! (FOTO)

Domaći

PRVA FOTKA TRUDNE MARIJE KILIBARDE! Evo kako voditeljka izgleda u PETOM mesecu trudnoće!

Domaći

Trudna Edita Aradinović: Pevačica van sebe od sreće

Domaći

Tegli sama PET KESA do stana: Komšije je snimale kako se MAKLJA sa sestrom, a sada progovorile i otkrile pravo lice Edite Aradinović!

Domaći

PROVOKATIVNI SELFI EDITE ARADINOVIĆ! Spustila kombinezon, pa ostala samo u ČIPKANOM BRUSHALTERU i napravila RUSVAJ na mrežama (FOTO)