Prva izjava Indi nakon saznanja da je Edita trudna, pevačica se ŠOKIRALA u prvi mah, a evo šta je poručila

Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Nakon informacije da je Edita Aradinović u drugom stanju i da čeka bebu sa svojim dečkom, oglasila se njena sestra Indi Aradinović.

Na čestitke, Indi se u početku zbunila.

- Hvala vam! - rekla nam je Indi, a onda je upitala:

- Kako ste saznali? Nazovite me malo kasnije, molim vas, u poslu sam nekom sada - rekla je Indi.

Nakon što smo je pozvali ponovo, Indi je ostala suzdržana.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Zaista ne mogu da komentarišem nešto što se tiče Editinog života, to je njen privatni život i njena stvar. Naravno da je lepa vest, ali morate da me razumete, kada ona prva bude istupila s tim, ona mene možete nazavati. Hvala na razumevanju - poručila je Indi za Telegraf.rs.

Planira tajno venčanje

Mlada muzička zvezda je u trećem mesecu trudnoće, a dete čeka sa Nenadom, kog je tek nedavno predstavila javnosti, kada su se zajedno pojavili na koncertu Emine Jahović sredinom novembra prošle godine.

Foto: Instagram.com

- Ona je u 3. mesecu trudnoće i odlično se oseća. Aktivna je, putuje, sve joj je potaman. Oboje su van sebe od sreće zbog ove vesti - kaže izvor Telegrafa.

Inače, kako se saznaje, Edita i Nenad već planiraju venčanje, koje će biti intimno, samo za porodicu i najbliže prijatelje i saradnike, što je njena želja.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M.K.

