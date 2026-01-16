PRVO OGLAŠAVANJE TRUDNE EDITE! Pevačica otkrila sve detalje: Nije momenat da se radujem...

Edita Aradinović oglasila se i potvrdila saznanja o trudnoći, te otkrila kako se oseća.

Pevačica Edita Aradinović u drugom je stanju. Ona je trenutno u Dubaiju sa partnerom Nenadom, gde uživa u trudničkim danima.

Ona se sada oglasila i potvrdila naša saznanja:

- Da, jeste, trudna sam, samo još uvek nije momenat da se radujem, dok ne saznam da je sve ok sa bebom. Iz tog razloga ne bih detaljisala, nadam se da će biti sve dobro, pa da možemo lepo da pričamo o tome - rekla nam je Edita.

Pokazala dečka

Podsetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita uzbuđeno tom prilikom.

Tajno venčanje

Kako pišu mediji, Edita i Nenad planiraju tajno venčanje, koje će biti intimno, samo za porodicu i najbliže prijatelje i saradnike, što je njena želja.Venčanje će obaviti u Srbiji, ali će detalje pokušavati da zadrže u strogoj tajnosti.

