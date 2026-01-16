CECA ZAINTRIGIRALA OBJAVOM: To što ja njime posrćem, ne znači da moj put nije pravi

Ceca Ražnatović zaintrigirala je najnovijom objavom koju je podelila na Instagramu. Najveća balkanska zvezda je podelila moćan citat.

Naime, Svetlana Ceca Ražnatović je na storiju na Instagramu objavila sliku žene koja samouvereno hoda, a citat je zaintrigirao njene fanove.

- To što ja njime posrćem, ne znači da moj put nije pravi, stoji u objavi koju je podelila Ceca Ražnatović.

"Ne bih mogla da budem sa nekim, da se ne viđamo po dva meseca"

Inače, Ceca je nedavno govorila o godini za nama, te istakla da je bila veoma uspešna.

- Poslovno godina je bila fantastična. Od početka do kraja je bila na nivou. Imala sam naporan tempo, ali sam ga sama sebi zadala, iskreno. Bila sam angažovana na više strana, ali je najbolja stvar kada dobijem energiju od svoje publike. Oni meni daju dovoljno energije za narednih mesec dana. Nije kliše, već istina. To je skup pozitivnih energija, a ja akumuliram samo do dobro i pozitivno - ispričala je, pa nastavila o ljubavi:

- Šta da kažem, kakva bi ljubav bila, da je ofrlje? Ne bih mogla da budem sa nekim, da se ne viđamo po dva meseca. Ja takav tempo imam, da nemam mesta za privatni život. To mora da se dogodi. To ne traži, ali ja ni ne tražim. Imam puno prijatelja, puno dešavanja. Za sreću ne treba ni moliti, ni prositi, već ga podesiti da vam bude lepo u sopstvenoj koži. Imam unuke, prijatelje, mogu kod ćerke da otputujem...uvek ja nađem neku zanimaciju. Kad nešto želiš, nađeš način, kad ne želiš, nalaziš izgovore. Šalu na stranu, kad dođe vreme za ljubav, tako će biti i to je sve. Ljudi su zbog žena započinjali ratove, te nije istina da se muškarci plaše jakih žena. Samo je do toga da li mi se tad nego dopada, u tome je svrha. U životu mi je jedino važno da li je neko dobar čovek, ili nije. Ne gledam na muškarca na način, koji mu je stepen ostvarenosti. Kakav je neko kao osoba, to je ono što je istinski važno. Ne kaže se za džabe '' s kim si, takav si''. Svi ljudi koji su oko nas, najviše utiču na nas same - rekla je ona u Premijeri.

Autor: M.K.