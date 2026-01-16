POZIRAO U ŠORTSU I PAPUČAMA, SVE PUCA OD MIŠIĆA: Veljko Ražnatović napustio Srbiju, a sad pokazao u kakvoj je formi (FOTO)

Sin Svetlane Cece Ražnatović, Veljko Ražnatović, pre mesec dana napustio je Srbiju i preselio se na godinu dana u Rusiju gde svakodnevno ima i po dva treninga boksa, a sada se oglasio na društvenim mrežama slikom, na kojoj pozira bez majice.

Naime, Veljko se slikao ispred ogledala u šortsu i papučama, a mišići su se jasno videli, što je bila potvrda da je u odličnoj formi.

Ceca sinu daje apsolutnu podršku

Inače, Veljko je na svom Instagramu podelio fotografiju na kojoj zagrljen pozira sa suprugom Bogdanom ispred Kazanjske saborne crkve u Moskvi.

Ceca je otvoreno govorila o tome šta njen naslednik tačno radi u Moskvi, a svakako da mu je fokus karijera i dalji napredak.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje - rekla je zvezda za medije.

Autor: M.K.