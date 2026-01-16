POGINUO POZNATI FOTOGRAF I PRODUCENT, PEVAČ SKRHAN ZBOG SMRTI PRIJATELJA: Pao kroz otvor lifta, jeziva tragedija u Makedoniji (FOTO)

Pevač Aleksandar Josifovski skrhan je bolom zbog gubitka prijatelja i saradnika, a od Kristijana se oprostio dirljivim i emotivnim rečima i stihovima.

Fotograf i producent Kristijan Ljušev, poginuo je nakon pada u otvor za lift u stambenoj zgradi u izgradnji. Prema prvim informacijama, preminuo je nakon pada u otvor za lift u stambenoj zgradi u izgradnji. Pevač Aleksandar Josifovski skrhan je bolom zbog gubitka prijatelja i saradnika, a od Kristijana se oprostio dirljivim i emotivnim rečima i stihovima:

Njegovi prijatelji i saradnici se opraštaju od njega na društvenim mrežama emotivnim rečima, pominjući ga kao ljubitelja kamere i svoje profesije.Kako javljaju Super radio i OhridPres, povređeni muškarac je juče, oko 15 časova, dovezen u Specijalnu bolnicu za ortopediju i traumatologiju „Sveti Erazmo“ u Ohridu, gde je pokušana reanimacija, ali nažalost bezuspešna.

Ko je bio Kristijan Ljušev?

Kao autor i saradnik, producirao je video spotove za nekoliko poznatih muzičara, uključujući Aleksandra Josifoskog, Martina Mileskog, Vlatka Broza i bend Marama, kao i za mnoge druge umetnike.

Ljušev je bio vlasnik produkcijske kuće „Spanec“ i radio je na brojnim projektima, dokumentarnim emisijama, video klipovima i drugim materijalima. Kristijan je bio deo nove generacije makedonskih kreativaca, prepoznatljiv po svom talentu, posvećenosti i autentičnom vizuelnom izrazu. Iza sebe je ostavio bogat profesionalni portfolio i brojne projekte koji su dosegli široku publiku. Radio je na reklamama, dokumentarcima i muzičkim spotovima, a bio je uključen i u međunarodne produkcije.

Autor: M.K.