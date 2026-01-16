AKTUELNO

Domaći

POGINUO POZNATI FOTOGRAF I PRODUCENT, PEVAČ SKRHAN ZBOG SMRTI PRIJATELJA: Pao kroz otvor lifta, jeziva tragedija u Makedoniji (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevač Aleksandar Josifovski skrhan je bolom zbog gubitka prijatelja i saradnika, a od Kristijana se oprostio dirljivim i emotivnim rečima i stihovima.

Fotograf i producent Kristijan Ljušev, poginuo je nakon pada u otvor za lift u stambenoj zgradi u izgradnji. Prema prvim informacijama, preminuo je nakon pada u otvor za lift u stambenoj zgradi u izgradnji. Pevač Aleksandar Josifovski skrhan je bolom zbog gubitka prijatelja i saradnika, a od Kristijana se oprostio dirljivim i emotivnim rečima i stihovima:

Njegovi prijatelji i saradnici se opraštaju od njega na društvenim mrežama emotivnim rečima, pominjući ga kao ljubitelja kamere i svoje profesije.Kako javljaju Super radio i OhridPres, povređeni muškarac je juče, oko 15 časova, dovezen u Specijalnu bolnicu za ortopediju i traumatologiju „Sveti Erazmo“ u Ohridu, gde je pokušana reanimacija, ali nažalost bezuspešna.

Ko je bio Kristijan Ljušev?

Kao autor i saradnik, producirao je video spotove za nekoliko poznatih muzičara, uključujući Aleksandra Josifoskog, Martina Mileskog, Vlatka Broza i bend Marama, kao i za mnoge druge umetnike.

Ljušev je bio vlasnik produkcijske kuće „Spanec“ i radio je na brojnim projektima, dokumentarnim emisijama, video klipovima i drugim materijalima. Kristijan je bio deo nove generacije makedonskih kreativaca, prepoznatljiv po svom talentu, posvećenosti i autentičnom vizuelnom izrazu. Iza sebe je ostavio bogat profesionalni portfolio i brojne projekte koji su dosegli široku publiku. Radio je na reklamama, dokumentarcima i muzičkim spotovima, a bio je uključen i u međunarodne produkcije.

Autor: M.K.

#Aleksandar Josifovski

#Kristijan Ljušev

#Makedonija

#Tragedija

#pevač

#poginuo

POVEZANE VESTI

Košarka

'BIO MI JE KAO BRAT' Bobi Marjanović utučen zbog smrti Milojevića: POSLEDNJU PORUKU koju mu je poslao nikada neće zaboraviti

Domaći

Umro poznati srpski muzičar: Sarađivao sa najvećim imenima estrade, producent se oprostio rečima koje razaraju dušu (FOTO)

Domaći

PREMINUO POZNATI MUZIČAR: Nikola Rokvić neutešan, na emotivan način se oprostio od kolege

Domaći

POSVETIO PESMU POKOJNOJ MAJCI! Mirza Selimović ne može da dođe sebi zbog smrti majke, od nje se oprostio EMOTIVNIM REČIMA!

Domaći

TUGA U PORODICI ZVEZDE GRANDA! Pevač saopštio strašne vesti: Neka te anđeli čuvaju! Skrhan bolom!

Svet

Tramp se dirljivim rečima oprostio od Hulka Hogana: Danas smo izgubili velikog prijatelja