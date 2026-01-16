AKTUELNO

Domaći

REKLI SU DA SAM NEZAKONITO U STANU: Prva izjava Aleksandra Kosa nakon dolaska policije i izvršitelja: Progovorio o detaljima drame ispred zgrade

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Instagram.com ||

Aleksandar Kos, blizak prijatelj Čedomira Jovanovića, otkrio je detalje jučerašnje situacije ispred stana poznatog političara, kada su izvršitelji pokušali da sprovedu iseljenje.

On je objasnio šta je zapravo istina kada je cela situacija u pitanju.

- Ja bih se zahvalio svima koji su pozvali Čedu za izjavu. Juče ništa nije bilo spektakularno. Pojavili su se advokati, policajci, samo mogu da kažem kad se dešavala drama, rekli su da sam ja nezakonito u tom stanu, ne znam šta da kažem uopšte šta je tu senzacija - rekao je Aleksandar Kos pa nastavio:

- Ja u tom trenutku kad se dešavala drama nisam ni bio u stanu, jer sam vozio sam najmanju ćerku u školu.

Foto: Instagram.com

Čeda je rekao i ispričao šta je imao. Ostalim stvarima će se baviti institucije. Ne bih se ja bavio time. Čeda poštuje zakon kao i uvek, a ono što ja mogu da kažem je da su svi prevaranti. Sinoć je Čeda radio celu noć jer su mu oduzeli dan, a on je čovek koji radi van granice Srbije.

Najavio detalje o svemu

Aca je inače, na svom Instagramu najavio i da će otkriti sve o tome ko je kriv za jučerašnju dramu ispred stana.

- Pratite moj profil jer ga trenutno prati 18 miliona. Od ponedeljka će izaći sve informacije, detaljno. Ja se svojih prijatelja ne odričem i zamolio bih sve da ostave Čedu i Jelenu na miru.

Autor: M.K.

#Izvršitelj

#Policija

#aleksandar kos

#prva izjava

#Čeda Jovanović

