GOCU NISAM PREPOZNAO ZBOG BOTOKSA, LIČI NA MONGOLKU: Zahar žestoko o bivšoj ženi, pomenuo i Vesnu Zmijanac, ćutao je godinama o ovome

Violinista, pravnik i kompozitor Milutin Popović Zahar otkrio je da ga retko ko u današnje vreme posećuje od kolega sa estrade, kao i da se skroz povukao i posvetio radu u studiju.

Zahar je naime, pomenuo i kolege sa kojima je ranije sarađivao, te se dotakao Vesne Zmijanac i bivše supruge Goce Lazarević, za koju tvrdi da je preterala sa estetskim intervencijama, ali i je nije prepoznao kada ju je poslednji put sreo.

- Vreme provodim tako što sam po ceo dan aktivan, a posao sam sveo najviše na posao u mom studiju. Namnožilo se harmonikaša, ne znam odakle izmiču samo, a i pevača ima koliko hoćete. Nema muzičara kao ranije, ali više čini mi se i nema pevača kao što su nekad bili. Sve je uznapredovalo kad su instrumenti u pitanju, a više nema ni tekstova koji su dobri. Sve se nekako ponavlja. Nekad se znalo da li je pesma vranjanska ili šumadijska, a dana se sve svelo na isto i u istom je košu, kao da su u pitanju pomije.

Veštačka inteligencija je tako uznapredovala, da je samo pitanje kada će da nas sve zameni. Vreme koje dolazi ne ide na ruku ovima koji bi da postanu zvezde. Klinci ne profitiraju, ovi mlađi pevači, ali to su samo faze.

Komercijalne muzike više nema, može da me ubeđuje ko hoće, ali je brzina kojom živimo zaslužna za to što više nema kvaliteta kod ljudi koji pevaju ili komponuju. Na brzinu se prave karijere, ne biraju se sredstva, tako da ovo nije vreme za umetnost, već za spasavaj se ko može - rekao je Zahar, pa je potom nastavio:

- Ja jesam doktorirao i magistrirao, pravnik sam takođe, ali sam izabrao da se bavim onim od čega živim. Rekao sam onda da poklanjam svoje diplome. Nisam se ja povukao iz života, samo sam se sklonio od neživota. Žao mi je omladine u današnje vreme jer misli da ima mnogo puteva, ali ako niste Jokić ili Đoković, onda jednostavno, vaš uspeh je ograničen konkurencijom izgubljenih ljudi koji uzimaju i bave se onim što je prihod za život. Kada je veštačka inteligencija u pitanju, mislim da će mnogima da naškodi, pre nego što će da pomogne, pa videćemo već u kom smeru će sve to da se razvija.

"Niko od kolega me ne posećuje"

Milutin se davnih dana razveo od supruge Goce Lazarević, te tvrdi da je danas preterala sa plastičnim operacijama, do te mere da je skoro nije prepoznao.

- Niko nikoga ne posećuje kad pričamo o mojim kolegama. Evo sad, zovu da pitaju ili kad me sretnu neki ljudi kažu: "Pa ti si još živ"! Pitaju me da li sviram negde, da li radim i komponujem, tako da je izgubljenost jedan trend koji je do te mere uzeo maha, da smo smislili da će razvitak tehnologije pomoći ljudima da stvaraju dobra dela, ali izgleda da je kontra.

Što se Goce tiče, nisam je prepoznao kad smo se videli skoro. Liči na neku Mongolku, to su neke kod pevačica fizionomije, koje iznenađuju. To su sve nekakve veštačke nuspojave bivših lepotica u koje smo se svi zaljubljivali.

Ove matorke i matorci vole da se podmlađuju, svako ima pravo na to, ali što se pojavljuju mlade žene, koje smatraju da moraju da se botoksiraju, to je šokantno. Žene na estradi, biti lep, to je već osam posto od onoga što se traži, dva posto je sluh i ostalo da uzmeš neke pesme koje te ubede da ti trebaju. To je nekako ceo paket da bi se uspelo na estradi.

"Vesna Zmijanac žali za mladošću"

- Vesna Zmijanac je uvek bila svoja, nikad ništa nije izigravala. Bila je uvek originalna i zanimljiva, međutim, sve mi se čini da je u njoj žal za izgubljenim danima. Nekad smo bili na vrhuncu sreće i uspeha. To što ona radi je jedno bekstvo od sudbine. Jednom sam sa Bećkovićem pričao o tome da napišem knjigu o samrtnom času pevačica. Pitao bih ih na kraju svojih života šta bi želele, a mislim da bi se one polumrtve podigle i rekle: "Želim samo još jedan hit". Nekako svako traži taj neki svoj hit.

"Mnogo je poroka na estradi"

Zahar tvrdi da nikad nije dozvolio da ga poroci povuku i odvuku na stranu gde ne bi trebalo, kao i da je uvek voleo da vidi lepu ženu.

- Svako od mojih kolega je imao neki hobi u kom je nalazio sebe. Neko je voleo da popije, neko da šmrkne, ali jedna stvar nikad nije iz mene iščezla, a to je da sretnem lepotu žene koju još nisam sreo, ali joj se ceo život nadam.

Nikad lepših žena nije bilo zahvaljujući kozmetičkim tretmanima, ali je mnogo teško da uspeju u današnje vreme. Nikad me nije zanimalo ništa prosečno. Ne bih da intervju bude pesimistički, ali mnogo je nezadovoljstva.

Da li mi hoćemo više nego što možemo, ili smo se previše namnožili, ali ne znam šta je razlog velikog nezadovoljstva u današnje vreme. Radi se samo o novcu, postali smo potrošačko društvo i to je sve.

Autor: M.K.