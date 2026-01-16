VELIKO SLAVLJE U DOMU BOJANE I MIRKA ŠIJANA: Ponosni tata se oglasio javno, ogromna sreća (FOTO)

Sin Goce Božinovske, Mirko Šijan, koji je u braku sa Bojanom Rodić, danas ima poseban razlog za slavlje. Inače, Mirko i Bojana ponosni su roditelji dvojice sinova, Zorana i Vukana.

Stariji sin Zoran letos je proslavio rođendan, dok je danas veliki dan za celu porodicu, jer njihov mlađi naslednik Vukan slavi rođendan.

Tim povodom, Mirko je na svom Instagram profilu ponosno podelio fotografiju sina uz emotivnu poruku "Srećan ti rođendan oko tajovo, a ispod objave su se nizale brojne čestitke i lepe želje. Mališan inače danas puni 3 godine.

"Pazar im nikad ne bude ispod 300.000 dinara"

Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Međutim, koliko se dnevno može zaraditi na pijaci, otkrio je čovek koji radi blizu Mirkove tezge.

- Uh, kod njih na tezgi je stalno gužva, pa tu ume da bude popriličan pazar. Znam, kada sam pričao s Mirkom, rekao mi je da na tezgi sa pilićima pazar nikada ne bude ispod 300.000 dinara. Kad se to pomnoži, izađe poprilična suma, a oni imaju još jednu tezgu tamo sa mlečnim proizvodima - rekao je čovek.

Autor: M.K.