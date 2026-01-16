Ova objava je rasplakala ceo Balkan: Dino podelio fotku sa Halidom i nastao muk na mrežama (FOTO)

Dino Bešlić podelio je na Instagramu dirljivu uspomenu na svog pokojnog oca Halida Bešlića i objavio retku zajedničku fotografiju koja je za kratko vreme izazvala lavinu emocija. Uz objavu je puštena Halidova bezvremenska pesma “Oj, zefire”, što je celu priču učinilo još snažnijom i ličnijom.

Na fotografiji je zabeležen opušten, intiman trenutak oca i sina, u prirodnom ambijentu, daleko od reflektora i scene. Upravo takvi kadrovi, nastali van javnosti, danas imaju posebnu težinu, jer otkrivaju onu drugu stranu velikih karijera - porodičnu i ljudsku.

Dinova objava mnoge je podsetila na snažnu vezu koju je imao sa ocem, ali i na to koliko uspomene ostaju žive i kada ljudi odu.

Iako Dino Bešlić retko objavljuje privatne trenutke, ovoga puta je napravio izuzetak. Objavom je jasno pokazao da uspomena na Halida i dalje živi u njegovom srcu, kao i da neke emocije ne blede, bez obzira na vreme.

Halid Bešlić ostaje jedna od najvećih muzičkih ikona ovih prostora, a ovakve objave podsećaju da iza velikih pesama i velikih scena uvek stoje i duboke, tihe, porodične priče.

Autor: Nikola Žugić