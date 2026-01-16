Korekcije sam radila u novembru, evo već popušta... Žena Darka Lazića otkrila šta je sredila kod plastičara, pa se požalila (FOTO)

Supruga pevač Darka Lazića, Katarina Lazić, vodi računa o izgledu, o čemu često priča javno. Vredno vežba, ne bi li izgledala što bolje, a ni korekcije kod plastičara joj nisu strane.

Katarina Lazić često odgovara na pitanja pratilaca na društvenim mrežama, a tako je bilo i sada. Otkrila je da korekcije botoksa mora da radi s vremena na vreme, jer brzo popusti dejstvo.

- Koliko tri traje botoks kad uradiš? Meni samo 3 meseca - dobila je Katarina pitanje na Instagramu.

- To znači da ti je brz metabolizam i zato ga brzo apsorbuje - odgovorila je Darkova žena prvo.

- Nisam nikad baš tačno obraćala pažnju, ali već je krenuo da popušta, a radila sam ga, ja mislim, u novembru - dodala je Kaća, koja je nedavno korigovala i obrve, a pre toga i povećala usne.

Katarina se snimala bez šminke

Katarina se ne libi da za društvene mreže pozira bez šminke, dok je nedavno podelila kratak klip u kojem je potpuno bez mejk-apa.

- A ja se opet snimam bez šminke! - pisala je Kaća.

- Čekam komentare - dodala je u svom stilu.

Autor: Nikola Žugić