PROSLAVILA ROĐENDAN U TURSKOJ, NA TORTI POSEBAN NATPIS! Emina Jahović napravila veliku promenu u izgledu, pa pozirala sa rođenom sestrom: Sušta su suprotnost!

Pevačica Emina Jahović proslavila je 43. rođendan, a trenutke sa slavlja u Istanbulu podelila je na svom Instagramu.

Emina Jahović je u krugu prijatelja, ali i članova porodice proslavila poseban dan, a imala je i tortu sa posebnim natpisom. Emina je odlučila da u ovu godinu uđe u drugoj energiji, te je promenila imidž i boju kose. Ona je uradila pramenove i skratila šiške, a mnogi su komentarisali da joj nova frizura savršeno pristaje.

Inače, na Emininoj torti je pisalo "Svitanje" što je ujedno naziv njenog poslednjeg albuma. Najviše reakcija je ipak imala fotografija na kojoj je i njena sestra Sabina.

Ona ima kraću kosu ošišanu na duži bob, a po zanimanju je doktorka.

"Ne bih mogla da živim u Beogradu"

Podsetimo, Emina je nedavno govorila o životu u Turskoj i otkrila koliko se razlikuje od života u Novom Pazaru, gde je rođena, ali i u Beogradu u kojem je godinama živlea.

- Beograd, Novi Pazar ili Istanbul? Pa, svaki ima nešto što nemaju drugi. To je tako. Živeti u inostranstvu, to je... Tek sam shvatila šta je nostalgija. Ja već 15 godina nemam luksuz da pozovem nekoga na kafu. Imam mnogo veliku familiju, neke od njih nikad nisam ni videla! A toliko smo blizu... To je neverovatno. Stalno mamu pitam: "Šta je bilo, mama, ko se rodio, ko se porodio, ko se ženi, ko se udao...". Pitam je, jer pojma nemam! Ne jer neću da znam, nego je prevelika porodica! Volim da moje sestre, rođake, dođu kod mene na kafu, da nam se deca druže. Ja ovde u Turskoj imam neka druženja, ali to nikad nije isto kao kad su to tvoji - rekla je tada.

Autor: Nikola Žugić