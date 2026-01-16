Imao je 30 kila s krevetom, kad smo se videli... Novi detalji o smrti Matije Radulovića: Oglasio se poznati frizer, progovorio o sukobu i sahrani: Gde su ljudi iz njegovog života?! To je sramota!

Poznati estradni frizer Matija Radulović umro je u 43. godini na Badnje veče, a pored potresnog oglašavanja njegovog oca za medije, sada se oglasio i njegov kolega, frizer Milo Fox.

Najbolji drug Maje Marinković i nekadašnji frizer jedne od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu Jelene Karleuše, Matija Radulović, preminuo je 6. januara u 43. godini, a njegova iznenadna smrt potresla je javnost, naročito estradni krug u kojemm je godinama bio prisutan.

Kako se trenutno spekuliše, zdravstveni problemi koji su doveli do tragičnog ishoda mogli bi biti povezani sa intervencijama koje je Radulović u prethodnom periodu imao na licu i telu. Ipak, tačan uzrok smrti zasad nije poznat i biće utvrđen nakon obdukcije.

Zdravstveni problemi

Na Badnji dan, Matija je u izuzetno teškom stanju i bez svesti hitno prebačen u Urgentni centar, gde su lekari pokušali da mu pomognu, ali, nažalost, uprkos naporima medicinskog osoblja, izgubio je život. Radulović je bio poznato ime u svetu lepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Karleušom, koja mu je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima. Nakon toga je radio s brojnim pevačicama i rijaliti zvezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale poverenje.

Ispovest o smrti Matije Radulovića

- Maji nisam hteo da radim kosu, pitala me je jednom. Ne zbog kodeksa, zbog tadašnjeg njenog frizera, pokojnog frizera sad, Makija King of hair, Matije Radulovića nisam hteo da sarađujem sa Majom - započinje Milo za Republiku, pa dodaje:

- Ja sam sa Makijem završio na sudu, a ljudi to ne znaju, Maki je umro, večna mu slava, on je bio top frizer, ali imao je jednu crtu da napada ljude, ali sada svi frizeri i iz javnog sveta, svi ga pljuju kad je mrtav. Ja bih prvi trebalo Makija da ispljujem jer sam prva osoba koja ga je dobila na sudu. Posle tri dobijene tužbe, pa me je njegov advokat pozvao, imao je problema sa zubima. Ja sam mislio da on laže. I onda su doneli potvrdu zašto ne može da bude prisutan. Pitao sam da li je dobro. Stavio je tek zube, onda je on na sledećem ročištu, advokat mi je rekao da Maki želi da se pomiri sa mnom. Rekao sam da je izgubio tri tužbe i da treba da mi plati, ja to nisam uzeo. Pristao sam da povučem tužbu, imali smo medijaciju, tad smo prvi put i popričali, upoznali smo prvi put posle pet godina. On je umro na Badnji dan, on i ja smo se videli 22. decembra, tad smo sedeli tri sata. Zamolio me je da popijemo kafu i tada se ponašao vrlo čudno. Žalio se na zube, ja sam mu rekao da se smiri, na kraju mi je napisao i poruku, zahvalio mi. Imao je 30 kila s krevetom. Kad smo se videli, video sam da je mršavaji, da nije dobro psihički, e sad šta se tu desilo.

"Žalio mi se na zube, ali ordinacija zna od čega je Matija preminuo"

- On se meni žalio tada na zube, čuo sam se sa njegovim advokatom. Da li je on umro od sepse ili od nečeg druga, posledica zuba, to znamo privatno, mislim da o mrtvom čoveku ne treba da pričamo šta je bilo, na kraju, istina će se saznati. Mislim da ordinacija i otac znaju od čega je zaista umro, ali to nije ni tema ni da mi pričamo - priča Milo za Republiku i nastavilja:

- On je trebalo da ide za Istanbul, javljao mi se, zahvaljivao. Pitao sam ga kako je, trebalo je da ide na odmor 7. januara. Nije otišao, pričaju da se ubio, svi znaju šta se desilo, samo se o tome ne priča. Kad je sedeo s nama, stalno je pričao nepovezano, da su ga povredili, da su povredili njegovog oca, imaju i poruke, poslao mi je da je na infuziji, nije meni teško da pričam o ovome, ali na kraju balade, mislim da je bio mnogo nesrećan, neispunjen, i šteta što je završio tako kako je završio, ali to je valjda njegova sudbina. Krivo mi je što ga određeni ljudi pljuju, njegovi saradnici, pevači, klijenti, ne razumem poentu - priča Milo za Republiku, i nastavlja:

Kako je istakao poznati frizer, niko nema dokaz za to od čega je Matija preminuo, te se tako i osvrnuo na to što se na sahrani nije pojavio niko od, kako su mediji prenosili, javnih ličnosti.

- Devedeset odsto ljudi zna od čega je preminuo, ali niko nema dokaz za to, neću reći da je preminuo od ovoga ili onoga, nije na meni da pričam. Opet kažem, neka mu je laka crna zemlja, neka ide u raj. Maki nikome namerno ne bi učinio zlo. Ja sam pričao sa našom drugaricom Manuela, on je bila na sahrani, rekla je da je strašno jer je došlo samo 20 ljudi, gde su ljudi iz njegovog života. To je bila sramota! Dvadeset ljudi na sahrani je sramota, neka je i 40, opet je malo, koliko ga ljudi objavljuju. Ipak je on bio vredan pažnje, čim i danas ljudi govore o njemu - istakao je Milo za Republiku.rs.

Autor: Nikola Žugić