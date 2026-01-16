Danas se navršilo osam godina od ubistva Olivera Ivanovića, udovica Milena otkrila detalje njegove smrti koji su NAJEŽILI NACIJU: Tražila sam da ga vidim, bilo mi je potrebno da se uverim da nije živ (VIDEO)

Na današnji dan, pre tačno osam godina, ubijen je Oliver Ivanović, lider Građanske inicijative "Srbija, demokratija i pravda", a detalje nepoznate detalje o smrti svog supruga otkrila je Milena Popović, Oliverova udovica!

Oliverova udovica, Milena Popović, inače državna sekretarka Ministarstva turizma i omladine, pre dve godine, gostujući u podkastu "Na liniji života" u okviru nove ere portala Pink.rs, progovorila je o ubistvu njenog supruga, izneći nepoznate detalje o njegovoj smrti.

"Tražila sam da ga vidim, bilo mi je potrebno da se uverim da nije živ"

- Bila sam kod kuće. To je bio dan kao i svaki drugi, ja sam ostala sa detetom, a on je otišao na posao. Pustila sam mu neku poruku, videla sam da ne odgovara i onda sam dobila poziv iz njegove kancelarije. Rekli su mi da je doživeo srčani udar u šta sam ja poverovala jer sam mislila da posle svega nije više tako jak. Probudila sam Bogdana i otišla sa njim do bolnice. Tamo su mi rekli da je Oliver na hirurgiji. U svom tom trčanju pomislila sam da je povredio prilikom pada. Kada sam došla, tamo su bili neki naši prijatelji i rekli su mi da je na Olivera pucano - sa knedlom u grlu se priseća Milena i dodaje:

Pitala sam gde, pokazali su mi grudi i shvatila sam da su pucali da ga ubiju, ali sam opet čekajući tih 45 minuta najdužih ikada, znajući koliko je bio jak i prkosan, koliko je imao plan da živi i da Bogdana izvede na put, mislila sam da će uspeti da se izbori. Međutim, posle tih 45 minuta su izašli i rekli nam da ništa nije moglo da se uradi, da je od šest metaka jedan bio fatalan za njega. Tražila sam da ga vidim. Bilo mi je potrebno da se uverim da nije živ.

Kako je nistakla Milena u podkastu "Na liniji života", ova slika će joj ostati urezana celog života, a kako kažem, najteže joj je bilo kada se vratila sa sahrane, a svi su otišli, jer je tada shvatila da se za druge ništa ne menja, dok je za njeno dete ta promena sve.

- To je trenutak kada mislite da je vaš život završen. To je takva bol, to ne može da se opše. To ne želim ni najgorim prijateljima, hiljade slika u glavi... Najteže bude kada posle sahrane dođete kući i svi odu...Tada shvatite da se za druge ništa ne menja, ali da se za moje dete menja sve, i za mene, ali pre svega za Bogdana - na ivici suza pričala Milena, te je otkrila da sina nije vodila na sahranu, jer bi to za njega bilo vrlo stresno:

Vratila sam se sa sahrane, trudila sam se uvek da budem pred njim nasmejana. Pitao me je u tom trenutku direktno da li je njegov tata mrtav. Nisam mogla drugačije da odgovorim nego direktno i rekla sam mu da su ga ubili neki zli ljudi. On je ustao sa fotelje i rekao da je sve to život i otišao u svoju sobu. Nije o tome pičao dok nismo otišli na groblje. U toj rečinici sam čula Olivera.

Osvrnula se i da period života kada Oliver Ivanović nije bio na slobodi.

- Zatvoren je 2014. godine i proveo je tri i po godine u pritvoru i to jeste za mene bio jako veliki udarac jer sam ja na neki način bila "ušuškana" pored njega. Nisam bila ni u medijima, niti me to interesovalo, bila sam Bogdanova mama i OIiverova supruga i mi smo tako mirno živeli, ali sve se menja njegovim ulaskom u politiku. Hapšenje je bio užasan šok za mene - rekla je Milena tada.

Kako dodaje tada je bila u Mitrovici.

- Rekao mi je da treba da ode na informativni razgovor, to je bio petak, to nikada neću zaboraviti. On im je rekao da smo na putu i da će doći u ponedeljak. Znala sam da je ozbiljno jer mi je pre toga rekao da moram da čuvam kuću i dete i da moram da budem svesna da je sve moguće. Opet sam verovala da nevin čovek ne može biti pritvoren - navela je Milena i dodala:

Međutim, kako je odmicao dan, a njega nije bilo, samo smo u jednom trenutku dobili informaciju da mu je određen pritvor od 30 dana. To je trajalo još tri i po godine. Bogdan je tada imao skoro četiri godine. Kada je Oliver iz Prištine prebačen u Mitrovicu, posle 40 dana, shvatila sam da moram Bogdanu da objasnim situaciju. Imali smo posete ponedeljkom i četvrtko. Oliver je rekao da mu je Bogdan "dušu držao" dok je bio u zatvoru. Bogdan je sva slova i brojeve naučio sa ocem u zatvoru.

Milena je podsetila da je samo devet meseci nakon oslobađajuće presude Oliver ubijen, a govoreći o Oliverovim ubicama, Milena je rekla da je bila u apsolutnoj agoniji.

- Znala sam da je to neko ko je šetao gradom, pratio Olivera... Posle sam saznala da je praćen šest meseci. Bila sam u apsolutnom strahu zbog Bogdana. To je bio jedan od razloga zbog kojih sam se sklonila sa Kosova, ja ne bih ni dana tamo mogla više da živim. Ovde mi je lakše, osećala sam da imam veću zaštitu i da sam sigurnija sa detetom - dodala je Milena.

Prema njenim rečima, kaže da je ne bi iznenadilo da je neko od nalogodavaca poslao nekoga na sahranu da proprati šta se dešava.

- Ali u tom trenutku, nisam bila u stanju da mislim na taj način. Dani nakon toga su bili puni sumnji i pitanja. I dan danas se pitam da li je trebalo da budem upornija u tome da odemo sa Kosova i da se sklonimo - navodi Milena.

Iskreno kaže da je imala sumnje ko je mogao da stoji iza zločina.

- Istina može biti ta, a i sasvim petnaesta - istakla je udovica Olivera Ivanovića.

Podsetimo, u Hramu Svetog Save u Beogradu jutros je održan pomen povodom osam godina od Oliverovog ubistva, ubistva lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija i pravda", a pomenu su prisustvovali i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Najpre su sveštenici u Hramu održali pomen, a zatim su članovi uže Ivanovićeve porodice, predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Marko Đurić paljenjem sveća odali počast i time obeležili osam godina od ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici. Pomenu su, pored Ivanovićeve udovice Milene Popović, Oliverovog sina, rodbine i prijatelja, prisustvovali i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević.

Autor: Nikola Žugić