ANA NIKOLIĆ LEGLA U KUHINJU LOKALA, PA JOJ ISPALE GRUDI! Pevačica usijala mreže novom objavom: Povlači haljinu, pokazala previše, a evo kako su radnici reagovali (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić iznenadila je sve potezom, o kom se već naširoko priča na društvenim mrežama.

Ana Nikolić je u jednom lokalu ušla u kuhinju, legla na metalni sto, pa odlučila da se tu fotografiše. Povlačila je haljinu, te pokazala previše, pa su joj u jednom momentu bile otkrivene grudi.

Ana Nikolić je sa okupljenima nazdravljala sa čašom u ruci, a radnicima se dopala njena spontanost, pa su se slikali sa njom.

Podsetimo, danas je kao bomba osvanula vest da je Rale ponovo prijavio Anu policiji. Prema saznanjima izvora za medije, Ana je najpre telefonom uznemiravala Raleta, insistirajući da se hitno vide. On je, kako se navodi, odbio susret jer je smatrao da je ona u alkoholisanom stanju i zamolio ju je da dođe sutradan. Međutim, umesto toga, Ana je navodno sela u automobil i pojavila se ispred njegovog stana kasno uveče.

Situacija je tada, kako se prepričava, izmakla kontroli. Nikolićeva je rukama i nogama udarala u vrata, vikala i zahtevala da joj se vrate "njene pare", što je uznemirilo komšije koje su izašle iz stanova i pokušale da je smire. Prema tvrdnjama očevidaca, došlo je i do verbalnog sukoba, tokom kojeg su, navodno, izrečene teške uvrede i pretnje.

- Marš u rupu! Nemoj da vam dovedem klan da vas sredi - navodno je govorila Ana Raletovim komšijama koje su tražile da napusti zgradu.

Autor: Nikola Žugić