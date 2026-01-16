OD DEVOJKE ŠTO JE DOBRA NEMA NIŠTA DOSADNIJE: Ćerka Nataše Bekvalac se snima u besnoj mašini, skroz se opustila: Nova igračka

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i nekadašnjeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana, aktivna je na društvenim mrežama.

Sad se snimila u luks autu, pa je video objavila na svom Instagram profilu.

- Od devojke što je dobra nema ništa dosadnije, ti si bila samo nova igračka u mojoj ruci, dodirni me bar još jednom... - pevala je Hana Ikodinović u automobilu pesmu Ivane Selakov.

Natašina ćerka je kosu pustila da joj pada preko ramena, dok je bila ful našminkana.

Nataša priznala: "Uticala sam na to da se Hana preseli baš u Španiju"

Podsetimo, Nataša je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila o preseljenju starije ćerke Hane.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je ona i priznala da je uticala na Haninu odluku da ode u inostranstvo.

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno - istakla je pevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji i da je to njena omiljena zemlja.

Autor: Nikola Žugić