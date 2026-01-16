AKTUELNO

Domaći

OD DEVOJKE ŠTO JE DOBRA NEMA NIŠTA DOSADNIJE: Ćerka Nataše Bekvalac se snima u besnoj mašini, skroz se opustila: Nova igračka

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Ćerka pevačice Nataše Bekvalac i nekadašnjeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana, aktivna je na društvenim mrežama.

Sad se snimila u luks autu, pa je video objavila na svom Instagram profilu.

- Od devojke što je dobra nema ništa dosadnije, ti si bila samo nova igračka u mojoj ruci, dodirni me bar još jednom... - pevala je Hana Ikodinović u automobilu pesmu Ivane Selakov.

Natašina ćerka je kosu pustila da joj pada preko ramena, dok je bila ful našminkana.

Foto: Instagram.com

Nataša priznala: "Uticala sam na to da se Hana preseli baš u Španiju"

Podsetimo, Nataša je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila o preseljenju starije ćerke Hane.

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing - rekla je ona i priznala da je uticala na Haninu odluku da ode u inostranstvo.

- Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno - istakla je pevačica, koja je priznala da obožava mnoge gradove u Španiji i da je to njena omiljena zemlja.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Automobil

#Hana Ikodinović

#Pesma

#ćerka Nataše Bekvalac

POVEZANE VESTI

Domaći

O njenoj lepoti svi pričaju: Ćerka Nataše Bekvalac pokazala savršenu liniju, uživa na putovanju a evo ko joj pravi društvo (FOTO)

Domaći

Ćerka Nataše Bekvalac istakla dekolte! Hana Ikodinović živi život punim plućima, komentari pljušte na sve strane (FOTO)

Domaći

EMOTIVNI RASTANAK NATAŠE I HANE! Pevačicina ćerka ostaje u Španiji da studira, ona na ivici suza: Čuvam ti leđa, došla sam da se pozdravim... (FOTO)

Domaći

MINI ŠORTS SA ŠLJOKICAMA, A GORE KORSET! Hana Ikodinović će večeras zapaliti grad: Spremila se za izlazak i sija kao MILION DOLARA (FOTO)

Domaći

Svi gledaju u brutalan dekolte Hane Ikodinović: Obukla providan kombinezon prekriven cirkonima (FOTO)

Domaći

Ćerka Nataše Bekvalac otputovala s društvom u inostranstvo, a onda su slike završile na mrežama: Pevačica hitno reagovala čim je videla! (FOTO)