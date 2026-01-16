BOJANA I MIRKO ŠIJAN UPARILI STAJLINGE NA ROĐENDANU SINA! Tek da vidite malog Zorana i Vukana u elegantnim odelima: Sve pršti na gala proslavi (FOTO)

Bojana i Mirko Šijan priredili su pravu gala proslavu povodom rođendana sina Vukana!

Bračni par je uskladio stajlinge i pojavio se u bordo kombinacijama, a poseban utisak ostavili su njihovi sinovi, Zoran i Vukan, koji su se pojavili u identičnim plavim, elegantnim odelima i oduševili sve prisutne.

Mališani su bili pravi mali džentlmeni i bez sumnje zvezde večeri. Proslava je bila organizovana u svečanom duhu, a svaki detalj je bio pažljivo osmišljen, od dekoracije, preko raskošne atmosfere, pa sve do maskota i torte u obliku Sonika popularnog japanskog lika, kojeg mališani obažavaju.

Sve je prštalo od luksuza, osmeha i porodične sreće, a Bojana i Mirko još jednom su pokazali koliko im je porodica na prvom mestu.

"Mirko i Bojana su jako vredni, ljudi ih na pijaci obožavaju"

Mirko Šijan je nakon venčanja sa Bojanom Rodić preuzeo deo porodičnog biznisa svoje supruge - tezge na pijaci. Nedavno su se pojavili navodi o tome kako vodi posao, ali i koliko zarađuje na dnevnom nivou.

- Mirko i Bojana su jako vredni. Ljudi ih na pijaci obožavaju, uvek su nasmejani i kulturni. Nisu prisutni svakodnevno, ali svaki drugi-treći dan obilaze tezge. On donese piliće, zna i da sredi to meso, opere sudove u kojima je bila roba... Ma, dečko za primer - rekla je žena koja svakodnevno pazari na pijaci.

Autor: Nikola Žugić