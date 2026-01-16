AKTUELNO

Pukla veridba! Lea Stanković se hvalila prstenom, pa došlo do KRAHA VEZE: Ovim potezom pokazala da želi da zaboravi sve što je podseća na Ivana?!

Influenserka Lea Stanković u avgustu prošle godine verena je na jahti, dok je sad mnoge iznenadila potezom.

Lea Stanković je obrisala sve zajedničke fotografije sa verenikom na Instagramu, o čemu se uveliko priča na društvenim mrežama.

Lea je u javnosti otvoreno pričala o ljubavi sa Ivanom, dok je brisanjem njihovih slika odmah pokrenula priče da je došlo do kraha veridbe i da želi da zaboravi sve što je seća na njega.

Leu smo pozvali ovim povodom, a nije želela da komentariše brisanje fotki i Ivana. Leu je Ivan zaprosio na manjoj jahti, a ona tad nije krila oduševljenje zbog ovog iznenađenja.

Lea pričala: "Bio je nervozan kad me je verio"

- Što se tiče veridbe, iskreno da kažem, verovala sam da će se to desiti u nekom trenutku naše budućnosti. Tog dana nisam znala. On jeste bio malo nervozan, ali nekako sam sve to u svojoj glavi htela da obrazložim da je možda zbog posla, zato što sam mislila da je bio na poslu, a zapravo nije, on je spremao veridbu. Stvarno nisam očekivala da će biti baš tog dana - rekla je Lea pre nekoliko meseci za "Mondo", dok se na mrežama hvalila prstenom.

