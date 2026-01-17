AKTUELNO

PRVO OGLAŠAVANJE TAMARE MILUTINOVIĆ NAKON VESTI DA SE RAZVODI! Otkrila da li je stavila tačku na brak s fudbalerom: Niko ne može da bude savršen...

Kako kaže Tamara, o razvodu nema ni govora i njen brak je potpuno u redu!

Pevačica Tamara Milutinović oglasila se prvi put nakon što su se pojavile vesti da se razvodi od supruga, fudbalera Darka Jevtića.

Kako kaže Tamara, o razvodu nema ni govora i njen brak je potpuno u redu.

- Ne razvodimo se, niti imamo u planu. Ako ikada, ne daj bože, dođe do toga da suprug ili ja stavimo tačku na naš brak, bićete obavešteni o tome - rekla je pevačica i dodala da ne želi da predstavi svoj brak kao idealan:

- Svaki odnos, pa tako i moj, ima svoje uspone i padove, to je potpuno prirodno. Niko ne može da bude savršen, ja ne želim da bude savršeno, jer to onda ne bi bilo normalno. Trebalo bi neko da me uštine da kaže da ne sanjam, tako da... ne razvodimo se.

Nisu zajedno proveli praznike

– Tamara i Darko ni praznike nisu proveli zajedno. Ona je na Božić uveče bila u provodu sa Urošem Živkovićem i njegovom suprugom, dok Darka nije bilo ni na mapi. Koliko sam čula, kod njih već neko vreme postoji kriza i Tamara je ta koja treba da preseče – da li će pokušati da sve prevaziđu, prvenstveno zbog deteta, ili će staviti tačku – tvrdi izvor za Republiku.

