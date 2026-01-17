RAZVODE SE NIKOLIJA I RELJA?! Zbog OVOGA mnogi bruje da je njihovom braku došao KRAJ!

Osim toga, Nikolija je Relju otpratila i sa Instagrama

Ceo region uzdrmao je skandal u kom su glavni akteri ćerka i zet Vesne Zmijanac, Nikolija i Relja Popović.

U najgledanijem rijalitiju svih vremena, ''Eliti'' su se tvrdnje da je rijaliti učesnica, Anita Stanojlović, imala aferu sa poznatim pevačem.

Međutim, ona do sada nije potvrdila da se radi o Relji, iako je navedeno da je u pitanju pevač koji je oženjen i ima dvoje dece, zbog čega su neka saznanja dovodila i do kolege popularnog umetnika, Pavla Boškovića, poznatijeg kao Gazda Paja.

Tema je postala broj jedan i o njoj ne prestaje da se priča, a kako je odnos Nikolije i Relje pod budnim okom javnosti, pojavili su se i navodi da se razvode.

relja popović i nikolija se razvode pic.twitter.com/Cpp7eXYTvi — estradanaler (@estrada_na_ler) 16. јануар 2026.

- "Nikolija i Relja se razvode" - glasila je jedna od objava ispod koje su se nizali komentari.

- "Život više nema smisla", "Nemoguće!", "Ljudi, to nije istina!", "Nisu ni venčani", "Svim srcem samm uz Nikoliju, nikad nisam “mirisao” Relju i bio sam u pravu! Drži se Niki" - bili su samo neki od komentara.

Osim toga, Nikolija je Relju otpratila i sa Instagrama, pa ga potom i zapratila, a kako će se dalje razvijati ova situacija, ostaje nam da saznamo.

Autor: S.Z.