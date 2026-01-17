PRIČALO SE DA ŽIVI U ŠUMI I DA SE ZAMONAŠIO, A ONDA SU GA NAKON 40 GODINA NAŠLI U NIKŠIĆU! Otkriveni detalji o životu Miladina Šobića!

Miladin Šobić i dalje stvara u tajnosti, okružen dragim ljudima i vodeći miran život u Nikšiću

Miladin Šobić bio je na našoj muzičkoj sceni ni celu deceniju, a na njoj je ostavio neizbrisiv trag, te njegove pesme, od kojih je svaka poput malom remek-dela, iznova i iznova osvajaju srca mladih. Iako je izabrao da se skloni sa scene zbog ličnih razloga, njegova požrtvovanost je još više oduševila javnost, a njegovo delo postalo je vanvremensko. Život mu je bio protkan tragedijama, godinama ga nismo viđali u javnosti, a on i dalje stvara u tišini.

Iako gotovo četiri decenije nije davao intervjue, te su se njegove slike retko pojavljivale u javnost, pre nekoliko meseci Šobića je pisac Stefan Simić slučajno sreo u Nikšiću i objavio sliku sa muzičkom legendom iz emotivan opis:

- Plemeniti Miladin Šobić, pogledajte te crte lica, pogledajte tu neiskvarenost. 40 godina van javnosti, 40 godina van intervjua, 40 godina van šarenih laža. Kao neko dijete, koje nije htjelo u mašinu, a svi su ga cijenili, od Balaševića do Čorbe, od Dragojevića do Montena".

Neverovatna karijera trajala samo 8 godina

Jednostavni i neposredni Šobić, rođen je u Nikšiću, gde završava srednju školu, a onda odlazi u Dubrovnik gde upisuje fakultet za turizam. Svoje prve pesme komponuje još u srednjoj školi, a svoj prvi singl "To sam ja, zazvoni zvono" snimio je 1975.

Pesma "To sam ja" ili "Sonata" postala je nezvanična studentska himna u Dubrovniku. Popularnost je počela da se širi po celoj nekadašnjoj Jugoslaviji, iako je njegov zvuk bio potpuno drugačiji od onog koji se tada budio. Početkom osamdesetih nizao je sjajne i originalne hitove "Džemper za vinograd", "Od druga do druga", "Marija", "Ožiljak" i druge.

Pokojni Đorđe Balašević je svojevremeno u jednom intervjuu na pitanje može li se ponoviti vreme kantautora poput Miladina Šobića, rekao:

- Činjenica je da sam Miladina Šobića voleo i da je tada postojala jedna dobra i interesantna plejada kantautora. Miladin je mnogo bliži Ibrici Jusiću, vrstan gitarista... To su bile neke šansonjerske večeri koje su bile u zaista dobroj konkurenciji - rekao je jednom.

U jeku slave doživeo veliku tragediju

Šeherezada, sestra Miladina Šobića, otprilike u vreme izlaska drugog albuma teško se razbolela i on je zaustavio sve svoje aktivnosti. Ostaće legendarna priča o tome da mu je ponuđeno snimanje dueta sa slavnim Lajonelom Ričijem i da je Šobić odbio dok mu sestra ne ozdravi. Nažalost, ubrzo je preminula.

Treći album zvanično nikad nije objavio, a pesme našle put do srca publike

Kantautor je već bio snimio pesme za svoj treći album, koji je pod nazivom “Barutana ljubavi” čekao na objavu. Ni on se nikada nije pojavio. Puno kasnije neke od neobjavljenih pesama procurile su na internet, a jedan od njih je, “Ašik Ajša” stekao je kultni status među Šobićevim fanovima.

U godinama koje su sledile sporadično su se mogle čuti škrte informacije iz njegovog života koji je nastavio da vodi u rodnom Nikšiću. Pričalo se kako je nestao bez traga, da je postao monah, da se osamio na planini… Neki su tako tvrdili da je postao pastir, a drugi da je u međuvremenu preminuo. No, nikada se nije vratio. Porodična tragedija trajno je prekinula njegovu, dotad, sjajnu karijeru.

Doživeo moždani udar

Informacija koja je medijima potvrđena od strane Šobićevog rođaka Vanje Radovanovića jeste da je 2013. godine Šobić doživio moždani udar, koji mu je onemogućio komunikaciju.

Vanja je medijima rekao da je tačno da je Miladin u bolnici i dodao i da se muzičar dobro oporavlja. Dodao je i da Miladin stvara, no u tišini, izvan očiju javnosti. Dobio je 2017. godine u Crnoj Gori i status istaknutog kulturnog stvaratelja i lično je preuzeo nagradu.

Autor: S.Z.