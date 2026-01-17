ZALJUBLJENI KAO PRVOG DANA! Anastasija objavila snimak iz provoda! Gudelj je drži snažno oko struka, poslali snažnu poruku: Vernost i poštovanje...

Anastasija je podelila snimak na kojem ona pleše u noćnom provodu, dok je Gudelj čvrsto grli oko struka.

Anastasija Ražnatović godinama uživa u ljubavi sa fudbalerom Nemanjom Gudeljom sa kojim živi u Španiji. Anastasija ne voli da previše govori o privatnom životu, a sada je podelila emotivan snimak sa suprugom i poslala snažnu poruku.

@anastasijagudelj So happy to have the healthiest marriage with the most loyal Godly man. 🥰🫂 ♬ original sound - milanmusic

- Vernost i poštovanje kao jedini ekvivalent za pravu ljubav - napisala je ona u opisu snimka.

Žive bajku u Sevilji

Inače, Anastasija se nakon venčanja preselila u Sevilju, a jednom prilikom je govorila o životu van Srbije.

- Bila sam prinuđena u Sevilji da pričam na španskom, jer niko ne priča engleski. Nije mi bilo teško da naučim, imala sam predznanje iz telenovela. Mama mi najviše nedostaje, nas dve smo jako vezane. Mi smo kao najbolje drugarice, i sve što mi se desi prvo njoj javim - rekla je Anastasija nedavno.

