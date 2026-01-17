KIJA SE NE SMIRUJE! Kockareva ponovo provocira Kaću Živković, prva odala identitet oca njenog sina, a sad podelila njegov snimak (VIDEO)

Kija Kockar zapalila je društvene mreže nakon što je na svom Instagram profilu podelila snimak koji je momentalno izazvao lavinu komentara.

Na slici, koji prati Cecina pesma „Maskarada“, jasno se vidi suprug Katarine Kaće Živković, koji je, kako se navodi, došao da se javi Svetlani Ceci Ražnatović na pomen Željku Ražnatoviću Arkanu.

Ono što je dodatno podgrejalo spekulacije jeste činjenica da se već mesecima unazad šuška kako Kija Kockar i Katarina Kaća Živković nisu u dobrim odnosima, a ovaj potez mnogi su protumačili kao jasnu poruku – ili možda novu provokaciju. Dok jedni tvrde da je reč o čistom poštovanju, drugi su uvereni da se iza svega krije mnogo dublja priča Kija je, bez ijedne reči, ali sa simboličnim muzičkim izborom, uspela da kaže sve. „Maskarada“ u pozadini, pogled, trenutak – i internet je eksplodirao.

Da li je ovo slučajnost ili pažljivo režirana poruka, ostaje da se vidi, ali jedno je sigurno – estradna scena ponovo bruji, a odnosi među poznatima očigledno su daleko od idiličnih. Kako će Kaća reagovati i da li će se oglasiti povodom ovog snimka, ostaje da ispratimo. Podsetimo, o odnosu Katarine Kaće Živković i Kije Kockar već mesecima se intenzivno piše u medijima, a spekulacije o njihovoj svađi ne prestaju.

Tim povodom oglašavale su se i jedna i druga, iznoseći svoje verzije priče, ali bez konkretnog pomirenja. Iako su u pojedinim izjavama pokušale da spuste loptu, jasno je da je njihov nekada korektan odnos ozbiljno narušen zbog niza nesuglasica i razilaženja u stavovima. Od tada, kako se navodi, svaki kontakt je sveden na minimum, zajednička pojavljivanja su izostala, a tenzije su i dalje prisutne. Upravo zbog toga, Kijina odluka da podeli ovaj snimak dobila je dodatnu težinu, jer mnogi smatraju da poruka nije bila nimalo slučajna, već suptilna, ali jasna provokacija upućena Kaći, u trenutku kada se o njihovom zahlađenju odnosa i dalje naširoko govori.

Kija otkrila identitet njenog partnera

Podsetimo, Kaća svog partnera po imenu nikada nije pominjala u javnosti. A Kija je otkrila da je u pitanju Nebojša Stojković Stojke.

- Nisam ja nikad krila, samo nisam nikad isticala. Svi ste vi novinari znali. Moj partner nju žulja. Ja njoj ne mogu da pomognem. Kija tvrdi da sam ja njoj pokazivala neke slike Milana Miloševića, on me je pozvao i smejao se, jer smo komentarisali, da postoji neki snimak privatan, on bio bio sjajan. Naravno da to ne postoji. Biće tužena. Imam svoj život, ovaj momenat sam samo ljuta na sebe, jer sam dopustila da zavolim nekoga ko nije dobar. Ovo se desilo sa razlogom, sad nisam sama imam dete i ne daj bože da je neko pomislio da moje dete pogrešno pogleda ili prokomentariše, tu već ne bih bila diplomata.

Autor: M.K.