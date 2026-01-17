RELJA POPOVIĆ ZA DLAKU IZBEGAO SMRT! IZVADILI MU BUBREG I SLEZINU: Dramatični detalji pucnjave, evo ko je ODMAH uhapšen

Reper Relja Popović sa samo 19 godina za dlaku je izbegao smrt, kada je na njega pucao nepoznati muškarac.

Relja Popović našao se ovih dana u žiži medijske pažnje zbog glasina da je navodno imao aferu sa učesnicom Elite 9 Anitom Stanojlović. Kao pevač, on niže uspehe i uživa u ogromnoj popularnosti. Međutim, malo ko zna da je sa 19 godina bio upucan u stomak, te da je za dlaku izbegao smrt.

Kako se svojevremeno navodilo, kao maturant ugostiteljsko-turističke škole, Relja je bio ranjen hicem iz pištolja u stomak. Drama se dogodila nedaleko od škole 2008. godine, kada je navodno drugaricu revolveraša Miloša Ivanovića, poznatijeg pod nadimkom Miško Pacov, vređao u obližnjem bifeu.

Operisan je u Urgentnom centru, gde su mu lekari boreći se za njegov život odstranili bubreg i slezinu. Pacova je policija odmah nakon ovoga uhapsila zbog pokušaja ubistva.

Kako je nedavno ispričao u jednom intervjuu, zbog ovog nemilog događaja nije upisao glumu 2008. godine na FDU. On je prošao u uži krug, ali su se, po njegovom mišeljnju, mnogi bojali da neće biti fizički spreman za takav korak, te ipak nije bio primljen. Tek kasnije, privatno je završio glumu ali, navodi se, i danas žali što se više nije bavio glumom.

Bio mesec dana u bolnici

Zbog teške povrede abdomena Relja je u bolnici proveo mesec dana.

- Deset dana bio sam u šok-sobi sa dvadesetčetvoročasovnim nadzorom medicinskog osoblja. Morali su da me operišu jer je metak povredio vitalne organe. Veliku zahvalnost dugujem profesoru Đukiću koji me je operisao i sve vreme vodio moj slučaj. Ni danas ne znam kako bih mu se odužio za sve što je učinio za mene.

Napadač je uhapšen već posle nekoliko sati, nedaleko od mesta nesreće. Kasnije je osuđen na šest i po godina zatvora.

Autor: M.K.