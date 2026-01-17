JA SAM NJEGA ODMAH ZAVOLELA: Katarina Živković otvoreno o ljubavi sa Stojketom, evo šta joj je bilo najvažnije

Pevačica Katarina Živković dugo je od javnosti krila svog životnog partnera, a nakon drame sa bivšom prijateljicom koja je otkrila njegov indentitet progovorila je o njihovom odnosu.

Katarina Živković govorila je o ljubavi sa Nebojšom Stojkovićem sa kojim je dobila sina Stefana. Pevačica je pričala o odnosu sa partnerom i istakla koliko je važno razumevanje, ali i priznala da je on bio nena ljubav na prvi pogled.

Ljubav na prvi pogled

Stojke, koji se nedavno našao u fokusu zbog drame Katarine i njene nekadašnje prijateljice, Kristine Kije Kockar, čovek je kojeg je ona "odmah zavolela". – Smatram da je svaki odnos i da je ljubav dvosmerna ulica. Koliko dajete toliko se vraća – rekla je u jednoj emisiji i dodala:

– Ne mogu da kažem da sam se zaljubila, ja sam njega odmah zavolela. To je nekako bila ljubav na prvi pogled.

"Važno je imati zrelu osobu pored sebe"

Katarina je otkrila i šta je posebno u njihovom odnosu, te je priznala da "ima svoje faze".

– Imam neke nervozne momente i, mnogo mi je drago što moj partner zna da je to samo faza. Mislim da je jako važno je imati zrelu i stabilnu osobu pored sebe. Takođe, bitno je i ja to volim kod sebe, što i mimo svog partnerskog odnosa, mimo svega, imam svoj život. Ne mora on da bude uključen u sve. I on to zaista ceni kod mene - izjavila je u pomenutoj emisiji Živkovićeva.

U nastavku pogledajte kako izgleda Katarinin partner s kojim je dobila sina:

