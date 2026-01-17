DOTAKLI SMO DNO! Jelena Karleuša stala čvrsto uz Anu Bekutu, pa se prisetila svoje golgote i progovorila o svima onima koji su nemi na jezive napade na pevače, spomenula i kolege: Šta je sledeće? Lepa Lukić?!

Muzička zvezda Jelena Karleuša gostovala je u emisiji ''Novo jutro'' kod Jovane Jeremić i progovorila o jezivom napada na Anu Bekutu na njenom koncertu u Čačku. Tom prilikom postavljeno je pitanje zbog čega se brojni pevači drže po strani kada je ova tema u pitanju.

- Neki pevači kada je bio slučaj s Jelenom Karleušom nisu hteli da daju komentar, pričamo pre svega o nasilju nad ženama - rekla je novinarka Tamara Matić.

- Ni u jednoj zemlji na planeti publika ne napada pevača koji peva. Ja moram da kažem u ime moje branše da se pevači plaše, sve se lomi na pevačima, za razliku od glumaca i punjenih paprika kojima država mnogo daje za serije i za filmove i za pozorište, oni se ubiše da blate državu. Pevači za razliu od glumaca ne dobijaju ništa. Gledaju kako sam ja koja je rekla sve prošla kroz golgotu, ne preporučujem im, sada je došlo do toga da se napadaju žene. Šta je sledeće? Lepa Lukić? - kaže Karleuša i dodaje:

- Nema spiska ljudi koji bi dali komentar na tu temu. Bolje je da se smejem, nego da plačem - poručuje Jelena u Novom jutru i dodaje:

- Onakva mržnja i histerija! Ja da sam bila na koncertu ja bih stala ispred Ane, bacila bih se i fizički obračunala sa njima. Ovde su se ljudi sklonili i dopustili maltretiranje jedne starije žene. Srbi nisu bili takvi nikad, uvek su se borili protiv agresije. Ćutali su i sklonili se za Anu Bekutu, dotakli smo dno. Na piku smo svima, šta god da bude sutra, meni je srce i obraz čisto - kaže Karleuša i dodaje:

- Anu ismevaju što se sklonila i pevala iz kombija da je ne bi povredili. Pitanje je da li je ona malo parica odnela kući, ona je te pare morala da rasporedi... Pominjete blokadere koji nas 13 meseci maltretiraju. Pitanje je zašto se dopušta da nas ovako spinuju i maltretiraju, zašto srpski narod ćuti i ovo dopušta?!

