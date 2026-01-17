Mogli su da je ubiju da su je pogodili u slepoočnicu... Eva Ras zgranuta zbog jezivog napada na Bekutu u Čačku, Karleuša digla glas: Zašto ćutimo?!

- Najbolje je da svi budu plaćeni od naših poreza, a pevači ne! - poručuje Karleuša!

Muzička zvezda Jelena Karleuša gostovala je u emisiji ''Novo jutro'' kod Jovane Jeremić i progovorila o jezivom blokaderskom napada na Anu Bekutu na njenom koncertu u Čačku.

Pored Karleuše u studiju je ovu temu komentarisala i glumica Eva Ras, koja je zgranuta zbog napada na našu muzičku legendu.

- Ja kažem da je Bekuta veliki heroj, ona se ponašala kako treba. U ratu smo sa blokaderima koji nas ugnjetavaju 13 meseci. Ona je pokazala šta je umetnik, gađali su je grudvama i kamenjem od leda. Ona je došla da peva za ljude koji je vole i tako i treba. Nju ismevaju zbog crvenog kombija, svaka joj čast! Ona se sklonila da je ne bi povređivali! - rekla je Eva i otkrila zbog čega smatra da se previše ćuti na blokaderske napade.

- Ne želimo građanski rat i zato ćutimo, s budalama ne može da se izađe na kraj. Ana je pevala zato i ignorisala skotove koji su mogli da je ubiju da su je pogodili u slepoočnicu... - poručuje Eva i dodaje:

- Mene je sramota što su tupavi neki intelektualci na strani blokadera. Oni govore da hoće da sruše Srbiju do temelja i da na novom temelju izgrade Srbiju. Tako ne govori ni najveći neprijatelji, ni Hitler tako nije govorio. Blokaderi su se osili jer ovo traje, od početka nisam bila na strani studenata, jer su najmanje studenti, pozadina je druga. Ja ćutim jer ne želim građanski rat - rekla je glumica, a Karleuša je poručila:

- Onda ćutite i čekajte ko će sledeći da bude! Možda Lepa Lukić! Mi smo doši do toga da se prave emisije o nasilju nad pevačima jer pevači nemaju pravo da zarade...Najbolje je da svi budu plaćeni od naših poreza, a pevači ne! - rekla je Jelena, a Eva se nadovezala:

- Ana im je pokazala da ne postoje pare kojim bi se to platilo šta je ona doživela, a ona je uprkos tome ostala ono što jeste - velika umetnica koja je u kombiju pevala - erkla je glumica, a Karleuša se osvrnula na koncert Ane Štajdohar u Nišu.

- Ja Ani Štajdohar ne bih dala ni 100 evra. Zahtevam da mi Ana vrati moje pare, deca se leče SMS-om i hoću da pare uplati za bolesnu decu. Evo od mojih para se platila Ana Štajdohar, pa neka mi vrate pare - poručila je Jelena.

Autor: M.K.