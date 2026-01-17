AKTUELNO

NINA BADRIĆ SE SKINULA U ŠESTOJ DECENIJI: Pokazala zavidno telo u kupaćem, evo kako uživa na Karibima (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Nina Badrić redovno putuje i oglašava se na Instagramu fotografijama u raznim izdanjima, a sada je zapalila mreže fotografijama sa Kariba.

Naime, Nina Badrić nekoliko dana uživa na egzotičnoj destinaciji, odakle je sada podelila slike u kupaćem kostimu i pokazala neverovatnu figuru u 53. godini.

Nina je pozirala na plaži u jednodelnom kupaćem, te nije skidala osmeh sa lica.

"Badrić u badić", napisala je kratko u opisu objave, dok su se ispod nizali brojni komplimenti na račun njenog izgleda.

Foto: Instagram.com

Prati način ishrane Novaka Đokovića

Inače, Badrićeva je godinama na režimu ishrane iz koje je izbacila namirnice životinjskog porekla.

- Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe - pričala je o dodala:

Foto: Instagram.com

- Pratila sam dugo način ishrane Novaka Đokovića i mnogih meni bliskih ljudi koji se tako hrane godinama i zaista sve ima smisla. Moja snaga se utrostručila. I duh i telo. Osećam se odlično, poletno, bistro, snažno i svakome preporučujem da zdravom ishranom diže svoj imunitet, a samim time kilogrami se tope. Ova promena je način života, a ne jednokratna dijeta, a benefiti ovakve ishrane su zaista nesagledivi za naše zdravlje i život - ispričala je Nina Badrić.

Autor: M.K.

