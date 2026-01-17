NINA BADRIĆ SE SKINULA U ŠESTOJ DECENIJI: Pokazala zavidno telo u kupaćem, evo kako uživa na Karibima (FOTO)

Pevačica Nina Badrić redovno putuje i oglašava se na Instagramu fotografijama u raznim izdanjima, a sada je zapalila mreže fotografijama sa Kariba.

Naime, Nina Badrić nekoliko dana uživa na egzotičnoj destinaciji, odakle je sada podelila slike u kupaćem kostimu i pokazala neverovatnu figuru u 53. godini.

Nina je pozirala na plaži u jednodelnom kupaćem, te nije skidala osmeh sa lica.

"Badrić u badić", napisala je kratko u opisu objave, dok su se ispod nizali brojni komplimenti na račun njenog izgleda.

Prati način ishrane Novaka Đokovića

Inače, Badrićeva je godinama na režimu ishrane iz koje je izbacila namirnice životinjskog porekla.

- Od kada se ovako hranim, moje telo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na pređašnje godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe - pričala je o dodala:

- Pratila sam dugo način ishrane Novaka Đokovića i mnogih meni bliskih ljudi koji se tako hrane godinama i zaista sve ima smisla. Moja snaga se utrostručila. I duh i telo. Osećam se odlično, poletno, bistro, snažno i svakome preporučujem da zdravom ishranom diže svoj imunitet, a samim time kilogrami se tope. Ova promena je način života, a ne jednokratna dijeta, a benefiti ovakve ishrane su zaista nesagledivi za naše zdravlje i život - ispričala je Nina Badrić.

