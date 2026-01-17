BIO SAM BOLJI MUŽ NAKON RAZVODA NEGO U BRAKU! Džej je ceo život voleo Nadu, ovako je pričao o njoj, a jedno mu se nikad nije ispunilo: Ovako ona izgleda

Čuveni pevač Džej Ramadanovski preminuo je 2020. godine, a iza sebe je ostavio dve ćerke koje je dobio sa prvom suprugom Nadom, dok je poslednjih godina živeo sa nevenčanom ženom Andrijanom.

Iako je važio za ženskaroša, Nada je ostavila veliki i neizbrisiv trag u njegovom srcu. Jednom prilikom Džej je pričao o prvoj ženi i istakao koliko je ceni i poštuje.

"Nas dvoje imamo odličnu komunikaciju. Uvek me je pazila, a i ja nju. Ona ne radi, ja ceo život radim za nju. Još odmalena", ispričao je Džej za "Blic" pre nekoliko godina.

Venčali su se pre više decenija. Dobili su ćerke Mariju i Anu, a baš pored Nade postao je muzička zvezda. Uspesi na estradi pevaču su se dogodili nakon veoma teškog detinjstva i odrastanja u domu. Kada se u to vreme pojavljivao sa suprugom, ostavljali su utisak veoma skladnog para.

Nažalost, poroci su u jednom momentu bili jači od ljubavi, poroci i druge žene. Džej nije krio da je upravo zbog toga pukao njegov i Nadin brak. Međutim, tu se njihova priča samo zvanično završila.

"Ma, odmah mi se svidela. Služio sam vojsku u Visu šest meseci pa potom u Splitu. Kada sam se vratio sa služenja vojnog roka upoznao sam Nadu, ona je bila sestra od moga druga tu iz kraja, to je bila ljubavna priča na daljinski u početku zbog njega. Bili smo zajedno dve godine. Za prosidbu je bilo pomagača sa svih strana da bi sam čin izgledao savršen", otkrio je Džej kako je počela njegova ljubav sa Nadom.

"Nada me je najbolje poznavala"

Džej i za vreme braka i nakon razvoda stalno pričao o Nadi. Možda se tek tada videlo koliko su bila jaka njegova osećanja prema njoj, pa i da je bilo žala zbog izgubljene ljubavi.

"Kada sam se razveo od Nade, znao sam da ćemo ona i ja jednog dana ponovo biti zajedno. U našem slučaju, sledio sam onu čuvenu: "Nikada ne reci nikad" . Plašim se, ubiće me samoća, a Nada je uvek bila jedina koja me je uvek najbolje poznavala i razumela. Treba neko da se brine o meni", pričao je Džej.

"Koliko god da sam skitao, uvek sam dolazio kući, trudio sam se da budem savršen muž, ali mislim da sam dan danas bolji bivši muž nego što sam to bio u braku", isticao je Džej.

