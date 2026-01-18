AKTUELNO

BIVŠU RIJALITI UČESNICU OSTAVIO PARTNER NA POČETKU TRUDNOĆE! Maštali o zajedničkoj budućnosti, a sve se preokrenuo PREKO NOĆI! Pokazala stomak po prvi put i progovorila o teškim momentima: PIJEM LEKOVE... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gošće voditeljskog para Stefana Stefana Kandića Kendija i Jovana Ilića - Joce novinara bile su bivša učesnica ''Elite 9'' Iva Stupar i bivša rijaliti učesnica Šmizla.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da trudna sam, ali nisam sa ocem svog deteta. Nakon što sam saznala da sam trudna, otac mog detata je postao totano druga osoba.

- Za rođendan mog brata je bio ovde, ali je vrlo brzo otišao. Izgledao je kao da mi je došao komšija. Nismo u ljubavi, ali sad imamo normalnu komunikaciju. Ne znam šta će biti, šta nosi dan, a šta noć. Ipak je ovo situacija životna, koja čoveka veoma brzlo slomi. Ovo me je sve slomilo. Želim da pošaljem ženama poruku da budu svesne da moraju da budu jake, svesne toga da je sve to život. Koliko te slomi, toliko te ojača. Ipak moramo zbog deteta biti jake, ali nije lako pomiriti se sa tim da je tako. Čekam ćerkicu, to je ono što sam najviše na svetu želela. Malo se krećem, pretežno ležim, dobijam jake injekcije, nije mi lako, rade mi hormoni dosta. Trudim se da budem jaka u glavi i da sve prebrodim. Hormoni koje ja dobijam koriste trudnice koje su vantelesno ostale u drugom stanju. Pozdrav za mog doktora, on je savršen doktor - kazala je Šmizla.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad sam radila prednatalni test, prvo što te ljudi pitaju, pitaju te za bolesti oca deteta i porodice majke deteta, tad treba da se upiše ime deteta, a onda se čovek oseti veoma tužno. Nije sve to lako.

- Nika.

Foto: TV Pink Printscreen

