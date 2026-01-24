Srpska glumica (45) čeka prvo dete: Objavila radosne vesti, čestitke se nižu

Glumica Sofija Juričan (45) podelila je lepu vest na društvenim mrežama. Naime, Sofija je otkrila da je u drugom stanju.

Sofija je podelila sliku na svom Instagram profilu na kom vidimo da je u poodmakloj trudnoći te da će uskoro postati mama. Čim je objavila fotografiju čestitke su se nizale.

Među prvima su objavu komentarisale koleginice...

Podsetimo, deset godina je Sofija Juričan provela pokraj kolege Radomira Novakovića.

Osam je sa njim bila i u braku, nažalost, posle duge borbe da se zajednica sačuva stavila je tačku na taj odnos i krenula dalje.

Glumica nikada o krahu braka nije želela da priča, tvrdila je da je to isključivo i samo njena stvar ipak kada se ponovo zaljubila to je rado podelila sa pratiocima na "Instagramu" i samim tim čitavom svojom publikom.

