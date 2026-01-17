Tanja Savić u ski kombinezonu pozira poput dive: Kad ste lepi u 45-im, to je pozicija! (FOTO)

Pevačica Tanja Savić uživa na planini, gde se uvukla u uski ski kombinezon koji je istakao njenu izvajanu figuru, a fotke sa zimovanja izazvale su lavinu komentara na mrežama.

Tanja je pozirala na snegu, vidno raspoložena i nasmejana, dok su njeni pratioci komentarisali da izgleda bolje nego ikada.

- Biti lepa sa 20 godina to je prirodno. Kada ste lepi sa 35 ili 45 - to je životna pozicija - napisala je Tanja.

Pevačica je priznala da se posle nekoliko meseci veze potpuno prepustila jer je shvatila da Muki nema loše namere prema njoj.

- Nisam očekivala to zaista. Na samom početku veze sam se plašila, ali sam se onda i prepustila kada sam videla da je to u redu. Kada sam shvatila da tu meni neće niko da našteti, onda sam se opustila. Kasnije je stigao je pritisak od strane medija kada se saznalo da smo u vezi, da je on druge vere. Te je mlađi, bilo je puno predrasuda – ispričala je pevačica u emisiji „Nije lako biti ja“ i otkrila da se više ne obazire na negativne komentare:

- Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu. Prosto, takav smo narod. Ljudi su uvek gledali u komšijino dvorište i prepričavali. Ja sam samo naučila da ne mislim o tome i da živim svoj život. Znam šta radim.

- Svi mi predviđaju svadbu, ali što se mene tiče. Svaki put kada duvam svećice, samo pomislim da me zdravlje posluži, ništa materijalno ne bih poželela. Najviše na svetu bih volela da sa Mukijem dobijem dete - rekla je ona za "Blic".

Autor: D. T.