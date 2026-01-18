Dok ne budeš sa velikodušnim muškarcem nećeš razumeti... Anica Lazić u ljubavi sa 39 godina starijim Lazarom Ristovskim, a njen stav izaziva buru na mrežama

Anica Lazić, koja je u vezi sa 39 godina starijim Lazarom Ristovskim, podelila je javno svoj stav o muško-ženskim odnosima, koji je izazvao brojne reakcije. Glumica je poručila da se prava ljubav prepoznaje po davanju.

Njena veza sa znatno starijim partnerom od samog početka izaziva interesovanje, ali Anica ne krije da uživa u ljubavi, zrelosti i pažnji koju dobija. I dok jedni komentarišu razliku u godinama, drugi smatraju da su njene reči dokaz da je pronašla stabilnost i emotivnu podršku, te da se u njihovom odnosu jasno vidi međusobno poštovanje i razumevanje.

- Dok ne budeš sa velikodušnim muškarcem, nikad nećeš razumeti koliko muškarci vole da brinu i daju ženi koju vole. Ne bogatim - već velikodušnim - pisalo je u Anicinoj objavi.

"Mi smo se pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili"

Inače, glumica uživa u ljubavi sa 39 godina starijim kolegom Lazarom Ristovskim. Njihova veza od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, a par ne krije da je srećan i skladan, bez obzira na razliku u godinama.

Anica je otkrila kako je počela njena ljubavna priča sa četiri decenije starijim glumcem Lazarom Ristovskim.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je ona.

