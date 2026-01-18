AKTUELNO

Domaći

Umrla bivša devojka našeg pevača, srušila se na njegovom nastupu!

Izvor: pink.rs/alo.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Petar Mitić je 2009. godine doživeo veliku tragediju kada je njegova bivša devojka, sa kojom je ostao u prijateljskim odnosima, iznenada preminula.

Jednom prilikom je javno govorio o potresnom događaju i istakao da mu je ostala u lepom sećanju.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

- To je veoma tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom dok sam imao tezge u Vranju. Nažalost, neki mladi ljudi nas pre vremena napuste. Takve ljude ne treba nikako zaboraviti, vredni su pomena uvek, ali bežim od toga jer sam veoma emotivan i jer me sve to dotiče. Ali lepo je setiti se nje. 

Petar je tada ispričao da se tragedija dogodila na njegovom nastupu, ali da oni tada nisu bili u emotivnoj vezi, već prijatelji.  

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

- Došao sam da radim, a kada se to desilo mi smo bili dobri prijatelji, tako da sam više izgubio pravog prijatelja i druga, a ne devojku jer sam u tom trenutku bio sa drugom - izjavio je za Grand svojevremeno. 

Autor: D. T.

#Petar Mitić

POVEZANE VESTI

Domaći

Bivša našeg pevača UMRLA na njegovom nastupu! Pre 15 godina doživeo veliku tragediju, a ovako je pričao o bolnoj temi: Takve kao ona...

Hronika

Tragedija u centru Beograda: Mladić skočio sa 9. sprata nakon što mu je devojka umrla pred očima

Domaći

Prva slika ćerke Eve Ras koja je umrla u 24. godini: Evo kako je glumica saznala za Kruninu strašnu smrt (FOTO)

Domaći

Bivša devojka Miloša Bikovića ide na robiju: Osuđena na tri godine, a ovo su detalji

Domaći

Privedena devojka našeg poznatog pevača, za njom raspisana poternica

Domaći

'U ŠOKU SAM! BILA JE DIVNA ŽENA!' Boško Jakovljević ne može da dođe k sebi nakon vesti o smrti bivše koleginice! (FOTO)