Umrla bivša devojka našeg pevača, srušila se na njegovom nastupu!

Petar Mitić je 2009. godine doživeo veliku tragediju kada je njegova bivša devojka, sa kojom je ostao u prijateljskim odnosima, iznenada preminula.

Jednom prilikom je javno govorio o potresnom događaju i istakao da mu je ostala u lepom sećanju.

- To je veoma tužna priča. Zvala se Sanja, bili smo saradnici. To je devojka koja je radila sa mnom dok sam imao tezge u Vranju. Nažalost, neki mladi ljudi nas pre vremena napuste. Takve ljude ne treba nikako zaboraviti, vredni su pomena uvek, ali bežim od toga jer sam veoma emotivan i jer me sve to dotiče. Ali lepo je setiti se nje.

Petar je tada ispričao da se tragedija dogodila na njegovom nastupu, ali da oni tada nisu bili u emotivnoj vezi, već prijatelji.

- Došao sam da radim, a kada se to desilo mi smo bili dobri prijatelji, tako da sam više izgubio pravog prijatelja i druga, a ne devojku jer sam u tom trenutku bio sa drugom - izjavio je za Grand svojevremeno.

