Veliko slavlje u domu Jovane i Bogdana Srejovića: Ona se oglasila i podelila emotivne fotke!

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com/ljubisavljeviceva ||

Jovana Ljubisavljević i Bogdan Srejović danas slave prvi rođendan svog sina Jakova. Tim povodom, ponosna mama oglasila se iz porodičnog doma i podelila prizor koji je raznežio javnost.

Na fotografiji koju je Jovana objavila vidi se veliki zlatni balon u obliku broja jedan, dok je pod prepun igračaka. Porodična atmosfera odiše toplinom i radošću, a čestitke i lepe želje ubrzo su počele da pristižu sa svih strana.

Prvi rođendan malog Jakova je u znaku ljubavi, osmeha i porodične sreće, a ovaj dan će, bez sumnje, zauvek ostati urezan u sećanju njegovih roditelja.

- Godinu dana kasnije - napisala je Jovana uz emotikone suza, sreće i srca.

Foto: Instagram.com/ljubisavljeviceva

Jovana sina rodila prošle godine na Krstovdan

Podsetimo, Jovana Ljubisavljević porodila se u januaru ove godine i na svet donela sina Jakov, kojem su ona i njen partner Bogdan Srejović dali ime Jakov.

JOVANA MISICA I BOGDAN SREJOVIĆ UKRALI MALO VREMENA ZA SEBE: Uhvaćeni u noćnom provodu, novopečena mama blista u zagrljaju supruga (FOTO)

- Odlično se osećam i kako se sve približava nestrpljenje raste. Ja nisam nisam ni znala u momentu kada je trebalo da nastupe mučnine, čak sam i radila. Imam trudnoću iz snova. Ugojila sam se 10 kilograma, ali stvarno se ne vidi. Otišlo je sve gde treba, ali i da jesam, najbitnije je da beba bude zdrav - rekla je ranije Jovana za Blic.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Jovana o trudnoći﻿

U trudnoći se ugojila 10 kilograma, o čemu je tada govorila.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: N.Panić

