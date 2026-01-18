STIGLA PRINOVA U DOM PORODICE MITROVIĆ: Milica se javno pohvalila, prizor topi srca (FOTO)

Pažljivo su brinuli o njoj, a sada ih dočekale srećne vesti!

U domu vlasnika Pink Media Group, Željka i Milice Mitrović na Dedinju ovih dana vlada posebno vesela atmosfera. Njihova mezimica Lusi na svet je donela preslatke štence, koji su odmah osvojili srca svih ukućana.

Radosni trenutak direktorka programa Pink televizije, Milica Mitrović nije želela da zadrži samo za sebe, pa je lepe vesti podelila i sa pratiocima na društvenim mrežama. Uz emotivne snimke i fotografije, pokazala je četiri nova člana porodice Mitrović.

Podsetimo, garderober psa Željka i Milice Mitrović vredi bogatstvo.

Vlasnik "Pink" televizije Željko Mitrović i njegova supruga Milica veoma su vezani za svoje kućne ljubimce i ne štedi novac kad su oni u pitanju.

Milica je delila trenutke na kojima Lusi pozira na Dior šalu, obučena u kariranu haljinu sa čipkom.

Autor: N.Panić