AKTUELNO

Domaći

STIGLA PRINOVA U DOM PORODICE MITROVIĆ: Milica se javno pohvalila, prizor topi srca (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: J.Simonović ||

Pažljivo su brinuli o njoj, a sada ih dočekale srećne vesti!

U domu vlasnika Pink Media Group, Željka i Milice Mitrović na Dedinju ovih dana vlada posebno vesela atmosfera. Njihova mezimica Lusi na svet je donela preslatke štence, koji su odmah osvojili srca svih ukućana.

Radosni trenutak direktorka programa Pink televizije, Milica Mitrović nije želela da zadrži samo za sebe, pa je lepe vesti podelila i sa pratiocima na društvenim mrežama. Uz emotivne snimke i fotografije, pokazala je četiri nova člana porodice Mitrović.

Podsetimo, garderober psa Željka i Milice Mitrović vredi bogatstvo.

Vlasnik "Pink" televizije Željko Mitrović i njegova supruga Milica veoma su vezani za svoje kućne ljubimce i ne štedi novac kad su oni u pitanju.

Foto: Instagram.com/milica.mitrovic.pink

Milica je delila trenutke na kojima Lusi pozira na Dior šalu, obučena u kariranu haljinu sa čipkom.

Autor: N.Panić

#Lusi

#Milica Mitrović

#Prinova

#Željko Mitrović

POVEZANE VESTI

Domaći

ZORANU VERIO SVETSKI POZNAT FUDBALER: Upoznali se preko aplikacije za upoznavanje, posle samo četiri dana se preselila kod njega u Ohajo! Čestitke plj

Domaći

Stigle rode: Bivši zadrugar postao otac, evo koje ime su on i žena odabrali za naslednika (FOTO)

Domaći

Naš zlatni vaterpolista postao otac: Porodila se poznata influenserka, odmah otkrio ime koje su dali ćerki!

Domaći

Verio se bivši zadrugar: Pogledajte sa kakvom lepoticom staje na ludi kamen! (FOTO)

Zadruga

LEPE VESTI DOPUTOVALE I DO BELE KUĆE! Nakon saznanja da je Aneli trudna, učesnici poleteli Ahmićevoj i Janjušu u zagrljaj! (VIDEO)

Domaći

Prizor na koji niko ne ostaje ravnodušan: Ognjen Amidžić pozirao sa sinom Perunom, trudna Mina podelila fotku koja topi srca!