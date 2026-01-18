Mnogi neće ostati imuni na vrelo telo Stanije Dobrojević: Skinula se i ispozirala u toplesu, a obline sevaju na sve strane! (FOTO)

Stanija Dobrojević rešila je da i u 2026. godini svoje fanove časti provokativnim slikama. Stanija se fotkala u svom domu i to gotovo bez odeće.

Naime, Stanija je bila u toplesu, dok je preko gole pozadine, navukla farmerke.

Asminov otac Mustafa je sada promenio ploču što se tiče Stanije i istakao da mu je žao nje.

- Meni je jako žao Stanije jer sam pročitao da je ona imala teško detinjstvo i stalno je menjala škole. Bio sam iskren, ali ona je rekla da se Asminova porodica umešala u njihov odnos zbog čega sam ja dao onakvu izjavu - rekao je Mustafa nedavno.

Ne kaje se zbog veze sa Asminom

Starleta je otkrila i da se još uvek nije oporavila od veze sa Asminom Durdžićem, te da će u budućnosti biti pažljivija u odabiru partnera.

- Dosta sam se opekla u prošlosti, zato danas tačno znam šta želim kada su muškarci u pitanju, kao i šta ne želim. Verujem u sebe više nego ikada. Ne kajem se što sam bila s Asminom, iako sam skupo platila tu školu. Svaka greška me je učinila pametnijom, jačom i opreznijom. On me je koštao vremena, živaca i energije, ali mi je doneo mudrost i zato ću ubuduće birati pametnije svog dečka, pa i muža.

Autor: N.Panić