Veliko slavlje u domu Ražnatovića: Veljko i Bogdana danas proslavljaju sinu rođendan, on sve nasmejao porukom za naslednika! (FOTO)

Bokser Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom ima trojicu sinova - Željka, Krstana i Isaiju, te neguje porodične vrednosti i poštuje tradiciju, pa se tako i svaki hrišćanski praznik proslavlja u njihovoj porodici.

Danas pravoslavni vernici obeležavaju Krstovdan, koji se slavi uoči Bogojavljenja. Veljkovi naslednici dobili su biblijska imena, pa tako njihov srednji sin - Krstan danas na Krstovdan proslavlja svoj imendan.

Ražnatović je na svom Instagramu podelio fotografiju naslednika i kratko napisao:

- Krstan Ražnatović. Srećan imendan, Tajsone - poručio je sin Cece Ražnatović.﻿﻿

Cecu će morati da zovu babom

Inače, Veljko je jednom istakao da će insistirati da njegovi sinovi njegovu majku zovu babom.

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno - rekao je Veljko.

- Ona je prosto mlada duhom, tako želi - konstatovala je voditeljka.

- Da, ali ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - objasnio je Ražnatović.

- Da li je Krstan zove baka ili? - upitala je voditeljka.

- To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne - istakao je bokser.

- Moraće da je zovu baka? Zašto insistiraš na tome? - upitan je.

- Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - odgovorio je Veljko.

Autor: N.Panić