Veliko slavlje u domu Ražnatovića: Veljko i Bogdana danas proslavljaju sinu rođendan, on sve nasmejao porukom za naslednika! (FOTO)

Bokser Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom ima trojicu sinova - Željka, Krstana i Isaiju, te neguje porodične vrednosti i poštuje tradiciju, pa se tako i svaki hrišćanski praznik proslavlja u njihovoj porodici.
Danas pravoslavni vernici obeležavaju Krstovdan, koji se slavi uoči Bogojavljenja. Veljkovi naslednici dobili su biblijska imena, pa tako njihov srednji sin - Krstan danas na Krstovdan proslavlja svoj imendan.
Ražnatović je na svom Instagramu podelio fotografiju naslednika i kratko napisao:
- Krstan Ražnatović. Srećan imendan, Tajsone - poručio je sin Cece Ražnatović.
Cecu će morati da zovu babom
Inače, Veljko je jednom istakao da će insistirati da njegovi sinovi njegovu majku zovu babom.
- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno - rekao je Veljko.
- Ona je prosto mlada duhom, tako želi - konstatovala je voditeljka.
- Da, ali ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - objasnio je Ražnatović.
- Da li je Krstan zove baka ili? - upitala je voditeljka.
- To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne - istakao je bokser.
- Moraće da je zovu baka? Zašto insistiraš na tome? - upitan je.
- Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - odgovorio je Veljko.
