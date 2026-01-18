Pljušte komentari zbog slike Verice Rakočević: Skinula se u kupaći, svi u šoku kako izgleda u 78. godini (FOTO)

Poznata srpska modna kreatorka Verica Rakočević (78) trenutno uživa na Floridi sa svojim 35 godina mlađim suprugom, kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem. Verica i Veljko zabavljali su se na plaži, a jedan trenutak su zabeležili i kamerom.

Naime, Veljko i Verica skinuli su se u kupaće kostime i pozirali. Verica je nosila crni kupaći, a Veljko plavi. Ljudi su odmah komentarisali kako Verica neverovatno izgleda.

- Život je igra, idemo dalje - poručio je Kuzmančević.

Anica Lazić, izabranica Lazara Ristovskog odmah je komentarisala objavu:

- Deco, dolazite kući - poručila je ona.

Modnu kreatorku Vericu Rakoćević i njenog 35 godina mlađeg supruga Veljka Kuzmančevića nedavno su posetili su glumac Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa devojka Anica Lazić.

Verica je sada iskreno govorila o njihovom druženju i otkrila je kako su se proveli tog dana.

- Lazu znam jako dugo! On je fantastičan glumac! Od kada je Veljko da radi u njegovoj produkcijskoj kući, evo ima tri godine… Intezivnije se družimo…Evo sada su bili kod nas na Avali – otkriva kreotarka i dodaje:

- Oni vole moje palačinke…Baš smo se lepo proveli tog dana…Moj sin mi je rekao: „Bože mama, prvi put te vidim tako nasmejanu…“ Ja se zaista nikada ne smejem, jer sam sebi ružna…Međutim, bila nam je opuštena atmosfera, jeli smo palačinke…Kod nas na Avali ima kozje surutke i sira..Anica i Laza to vole da kupe…Lepo se zaista provedemo, nažalost ne tako često…Nemamo previše vremena, ali se baš lepo družimo – istakla je Verica.

S druge strane Verica Rakočević iza sebe ima dva braka, a evo čije prezime nosi.

