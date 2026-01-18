MIRKO KODIĆ DOBIO NACIONALNU PENZIJU: Evo koliki je iznos u pitanju, harmonikaš ne krije oduševljenje, a evo ko mu je sve čestitao

Poznati srpski harmonikaš Mirko Kodić postao je nosilac nacionalne penzije Republike Srbije.

Čovek koji je dobio priznanje za vrhunski doprinos kulturi otkrio je koliko mu ova kruna muzičke karijere značI:

- Nacionalna penzija nama puno znači u starijim godinama. Meni ta penzija mnogo znači jer znam da neću doživeti duboku starost da ostanem bednik, bez parčeta hleba. Ja nisam imao svoje detinjstvo. Od 7 godine sam vežbao od 10 do 12 sati sve do svoje 25 godine - kaže Kodić i dodaje:

- To su godine odricanja. Ja nisam igrao fudbal, klikere, nisam išao u bioskop i nisam imao vremena za nešto što su druga deca radila. Ja sam samo učio i stvarao nove numere kako bi mlađa kolege od mene imale šta da nauče. Dosta mojih numera je ušlo u folklor Srbije. Preko 200 numera sam stvarao kako bi moje kolege imale šta da sviraju.

Pravo na Priznanje može ostvariti umetnik, odnosno stručnjak u kulturi, državljanin Srbije, koji je dao vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina. Kodić tvrdi da ne zna tačan iznos mesečne zarade:

- Ne znam koliko iznosi nacionalna penzija. Nisam se ni raspitao, jedino znam da sam dobio i to sam saznao u medijima. Meni je drago što se moje ime našlo među velikih imena. Čestitala mi je Ceca. Čestitale su mi moje kolege, učenici i vrhunski profesionalci u muzici.

Koliko iznosi nacionalna penzija? Nacionalna penzija u Srbiji dodeljuje se istaknutim pojedincima iz oblasti kulture, umetnosti i sporta kao priznanje za njihov dugogodišnji doprinos i zasluge. Ova vrsta penzije je doživotna i nezavisna od redovnog PIO osiguranja, a dodeljuje je Vlada Republike Srbije na predlog posebnih komisija. Umetnicima nacionalne penzije u proseku iznosile oko 73.000 dinara mesečno, ali se visina može razlikovati za svakog primaoca i zavisi od odluke nadležnih organa.

