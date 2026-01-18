NEVIĐENA SCENA U TRŽNOM CENTRU: Ana Nikolić objavila fotku sa poda! (FOTO)

Pevačica Ana Nikolić redovno je aktivna na društvenim mrežama, gde njene objave često iznenade i šokiraju pratioce. Ovoga puta privukla je veliku pažnju novom fotografijom.

Naime, Ana je uslikana u jednom tržnom centru, sedeći na podu u zebrastom kompletu i sunčanim naočarima, dok su njen kaput i torba odbačeni pored nje.

Dan ranije, Nikolićka je objavila fotografije na kojima leži na kuhinji u jednom restoranu. Tom prilikom je nazdravljala sa čašom u ruci, a njena spontanost oduševila je zaposlene, koji su se rado fotografisali sa pevačicom.

Podsetimo, Ana i Goran Ratković Rale ni sami više ne znaju da li su u ljubavi ili u ratu.

Iako su nedavno viđeni zajedno u jednom beogradskom tržnom centru u šopingu, gde su delovali prisno i opušteno, iza zatvorenih vrata,

kako tvrde izvori bliski paru, situacija je daleko od idilične. Tako je kompozitor, kako smo pisali, bio prinuđen da zatraži pomoć policije zbog ponašanja pevačice.

Međutim, pre samo dva dana on je izjavio da su sada u dobrim odnosima i da su ponovo u vezi, a na pitanje o brojnim nesuglasicama rekao je da su to sitnice iz prošlosti na koje ne treba obraćati pažnju.

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale posle žustrih svađa dali su još jednu šansu svojoj ljubavi.

Nakon što su uslikani u šopingu zajedno, mediji su pozvali Raleta kako bi rekao nešto više o pomirenju.

Rale je bio vidno raspoložen, ali i pomalo iznenađen pitanjem o obnovi veze sa Anom Nikolić.

- Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili - šokirao je izjavom najpre Rale, a kada smo ga podsetili na njihove svađe kroz smeh je poručio:

- A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu.

Na pitanje da li će uskoro doći do dugo najavljivane svadbe, on nam je rekao:

- Lepo nam je, hvala vam.

Autor: N.B.