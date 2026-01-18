Niko osim Ere Ojdanića i Cakane mi nije čestitao rođendan: Lepa Lukić nedavno napunila 86 godina, pa najavila pravi spektakl za svoju publiku

Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru Vikend specijal.

Katarina je razgovorala sa pevačicom Lepom Lukić koja je nedavno proslavila 86. rođendan i u ime ekipe Premijere vikend specijala uručila poklon.

- Hvala vam puno, kod mene su godine samo broj, srećna sam, pevam, radim, uživam - rekla je Lepa pa je dodala:

- Moram da kažem da ja imam divne fanove koji mene uvek iznenađuju. Imam momka koji vodi moju stranicu i jako lepo to radi - rekla je Lepa.

- Vreme je da otkrijemo koje iznenađenje ste spremili vašim fanovima - upitala je Katarina.

- Moji koncert, pre godinu i po dana sam rekla da je to poslednji koncert ali eto nije. Moram da kažem da želim da napravim gala koncert u 2026. godini, da bude gala, akoncert će biti 16. aprila u Sava Centru, a pored toga se snima i film o meni, uskoro kreće priprema i priča sa scenaristima - rekla je Lepa.

Lepa se osvrnula i na prijateljstvo sa Erom Ojdanićem koji je nedavno proslavio rođendan svom unuku, a Lepa je bila počasni gost:

- Da, on je samo mene zvao i hvala mu na tome, a on je i mene zvao da mi čestita rođendan, a to je samo on uradio i Cakana, niko drugi od kolega. - rekla je Lepa.

- Koji poklon ćete uvek pamtiti za rođendan? - upitala je Katarina.

- Ja razmišljam da ne zaboravim tekstove, a poklon mi ne treba, neka dođe samo da se vidimo, a ovde godine sam od prijatelja dobila 101 ružu, puna mi je kuća sveća

Autor: N.B.