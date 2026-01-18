AKTUELNO

Domaći

Niko osim Ere Ojdanića i Cakane mi nije čestitao rođendan: Lepa Lukić nedavno napunila 86 godina, pa najavila pravi spektakl za svoju publiku

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru Vikend specijal.

Katarina je razgovorala sa pevačicom Lepom Lukić koja je nedavno proslavila 86. rođendan i u ime ekipe Premijere vikend specijala uručila poklon.

- Hvala vam puno, kod mene su godine samo broj, srećna sam, pevam, radim, uživam - rekla je Lepa pa je dodala:

- Moram da kažem da ja imam divne fanove koji mene uvek iznenađuju. Imam momka koji vodi moju stranicu i jako lepo to radi - rekla je Lepa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vreme je da otkrijemo koje iznenađenje ste spremili vašim fanovima - upitala je Katarina.

- Moji koncert, pre godinu i po dana sam rekla da je to poslednji koncert ali eto nije. Moram da kažem da želim da napravim gala koncert u 2026. godini, da bude gala, akoncert će biti 16. aprila u Sava Centru, a pored toga se snima i film o meni, uskoro kreće priprema i priča sa scenaristima - rekla je Lepa.

Foto: TV Pink Printscreen

Lepa se osvrnula i na prijateljstvo sa Erom Ojdanićem koji je nedavno proslavio rođendan svom unuku, a Lepa je bila počasni gost:

- Da, on je samo mene zvao i hvala mu na tome, a on je i mene zvao da mi čestita rođendan, a to je samo on uradio i Cakana, niko drugi od kolega. - rekla je Lepa.

- Koji poklon ćete uvek pamtiti za rođendan? - upitala je Katarina.

- Ja razmišljam da ne zaboravim tekstove, a poklon mi ne treba, neka dođe samo da se vidimo, a ovde godine sam od prijatelja dobila 101 ružu, puna mi je kuća sveća

Autor: N.B.

#Karijera

#Lepa Lukić

#Pesma

#Rođendan

#koncert

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

VRAĆA SE MIA BORISAVLJEVIĆ: Pevačica najavila iznanađenje za svoju publiku, spremna da zablista Novoj godini

Domaći

Sprema veliki spektakl: Ivana Selakov najavila prvi solistički koncert, pa otkrla da li je spremna za ćerkin polazak u prvi razred

Domaći

Doći će red i na mene: Aleksandra Mladenović progovorila o udaji, otkrila šta sprema za svoju publiku pa pomenula kumu Vanju Mijatović

Domaći

Spreman sam: Bane Mojićević najavio nove pesme, pa otkrio da bi voleo da okupi svoje kolege iz muzičkog takmičenja

Domaći

SVE JE SPREMNO ZA SLAVLJE! Era otkrio šta sprema unuku za punoletstvo, pa progovorio o sinu: VAŽNO JE DA MI JEDNO DRUGO PODRŽAVAMO

Domaći

Pesma Jutro mi je otvorila vrata: Jelena Tomašević ove godine slavi dvadeset godina karijere, otkrila planove, a evo kako je njena ćerka proslavila ro