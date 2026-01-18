VOLELA BIH DA DOBIJEM ĆERKU: Katarina Živković otkrila da je njen dom pun njenih portreta, priznala zbog čega je tako, pa se dotakla želja za Novu godinu

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa pevačicom Katarinom Živković o njenoj karijeri:

- Čekala sam pravi trenutak, radila sam godinama, nikada nisam htela da odustanem i sada mi je sve dobro i sve lepo ide.

Katarina se osvrnula na nastupe Ane Bekute i Snežane Đurišić koje su imale probleme na nastupu:

- Ja nikada nisam imala ništa sličko, ali svoje kolege razumem, meni da se desilo ja ne bih pevala više, završila bih nastup. - rekla je Katarina pa je dodala:

- Ja sam se uozbiljila i jako sam srećna jer me je krenulo sada. Moji saradnici su mi javili da sam 15 ženski izvođač najslušajniji trenutno u Srbiji,a do skoro me nije bilo na listama, i to mi je drago, jer je to uvertira za moj prvi solistički koncert.

- Kada će Kaća stati na ludi kamen? - upitao je Nemanja.

- Dovoljno sam luda, tako da ne brinite - dodala je Katarina pa se osvnrula na to što se u zadnje vreme piše o njenom ljubavnom životu:

- To je do planeta, ali ja nikada neću reći da sam prezadovoljna, uvek može još i ja ću nastaviti da radim kako treba.

- Da li ćeš opet postati mama ? - upitao je Nemanja.

- Biće kako Bog kaže, ali ja bih volela da dobijem devojčicu. Mene je uloga majke promenila, jer sam prvo majka pa sve ostalo i ništa mi za moje dete nije teško. - rekla je Katarina pa se osvrnula na to što njena bivša cimerka Milica Todorović uskoro treba da se porodi:

- Nismo se čule skoro, ali ja Milici želim sve najbolje i uvek sa tu za nju, šta god da joj treba - dodala je Katarina i otkrila da u svom stanu ima mnogo svojih portreta:

- Moja kuća je moj hram, što više mene na slikama da bude - dodala je Katarina.

Autor: N.B.