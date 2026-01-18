Čuo sam se sa Anom: Mili otkrio kako se pevačica oseća nakon incidenta na konceru u Čačku

Aleksandar Milić Mili nakon što je sleteo u Beograd, za domaće medije je otkrio da li se čuo sa Anom Bekutom nakon napada u Čačku kada ju je grupa ljudi gađala grudvama i ledenicama.

Mili je kratko i jasno otkrio da li je se čuo sa pevačicom i kako se ona oseća nakon svega.

- Čuo sam se sa Anom. Dobro je, što ne bi bila dobro - rekao je Mili.

Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži Iks nakon što su isplivali snimci blokaderskog napada na AnuBekutu u Čačku, gde je pevala za doček Nove godine. Ona je podelila snimak na kom se vidi kako je gađaju grudvama snega, dok ona pokušava da peva.

- Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje! Stidite se!!! - poručila je Karleuša.

- Kakva je to zabluda da će retardi, takozvani "blokaderi", napadima na pevače promeniti vlast? Alo, retardi, jedino što možete je da napadate pevačicu? Ovo što radite je sramota i zlo koje nanosite sopstvenom narodu i za to će se kad-tad snositiodgovornost - dodala je Jelena.

Podsetimo, na koncertu Ane Bekute povodom Srpske nove godine u Čačku je došlo do incidenta, kada je nekolicina okupljenih blokadera gađala pevačicu grudvama.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Bekuta, čija uspešna karijera traje više od 40 godina.

Autor: N.B.