AKTUELNO

Domaći

Čuo sam se sa Anom: Mili otkrio kako se pevačica oseća nakon incidenta na konceru u Čačku

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Rajko Ristić/Pink.rs/A. Anđić ||

Aleksandar Milić Mili nakon što je sleteo u Beograd, za domaće medije je otkrio da li se čuo sa Anom Bekutom nakon napada u Čačku kada ju je grupa ljudi gađala grudvama i ledenicama.

Mili je kratko i jasno otkrio da li je se čuo sa pevačicom i kako se ona oseća nakon svega.

- Čuo sam se sa Anom. Dobro je, što ne bi bila dobro - rekao je Mili.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži Iks nakon što su isplivali snimci blokaderskog napada na AnuBekutu u Čačku, gde je pevala za doček Nove godine. Ona je podelila snimak na kom se vidi kako je gađaju grudvama snega, dok ona pokušava da peva.

- Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje! Stidite se!!! - poručila je Karleuša.

- Kakva je to zabluda da će retardi, takozvani "blokaderi", napadima na pevače promeniti vlast? Alo, retardi, jedino što možete je da napadate pevačicu? Ovo što radite je sramota i zlo koje nanosite sopstvenom narodu i za to će se kad-tad snositiodgovornost - dodala je Jelena.

Foto: Pink.rs, x.com/printscreen

Podsetimo, na koncertu Ane Bekute povodom Srpske nove godine u Čačku je došlo do incidenta, kada je nekolicina okupljenih blokadera gađala pevačicu grudvama.

- Sram vas bilo! Imate li imate vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gde je policija ovde? Je l' radi policija nešto? Mi nećemo više da pevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh - rekla je Bekuta, čija uspešna karijera traje više od 40 godina.

Autor: N.B.

#Aleksandar Milić Mili

#Ana Bekuta

#koncert

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

NEĆU DA ĆUTIM O ANI I ČAČKU! Čeda Jovanović stao uz Bekutu posle sramotnog napada: Izgubimo li nju i njenu pesmu, izgubićemo sebe

Domaći

NIJE USPEO DA ČUJE PESMU: Pevačica sa kojom je Halid Bešlić snimio poslednji duet otkrila sve detalje! To je bila želja njenog partnera...

Domaći

MILI UŽIVA U MAROKU, A NJEGOVOJ ŽENI SVE PRESELO: Nije sigurna da li da me poljubi ili ubije! (FOTO)

Domaći

OGLASIO SE RALE NAKON VESTI DA SE POMIRIO SA ANOM! Kroz par reči svima stavio do znanja šta se zapravo desilo

Hronika

Oglasila se policija saopštenjem nakon incidenta sa navijačima i napada na autobus u Čačku: Evo šta se desilo

Domaći

Skinuo se Mili! Pogledajte kako u šestoj deceniji grmi na Tajlandu: Mokar, znojav, puca od mišića (FOTO)