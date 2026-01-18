Teško detinjstvo Tine Ivanović u Novom Selu: Komšije se prisećaju dolaska porodice sa Kosova

Tina Ivanović je dugi niz godina na estradi, a u mestu u kom je provela detinjstvo mnogi je znaju i kao Radmilu i Radu, kako je inače njeno pravo ime.

Pevačica je odrasla je u mestu Novo selo u kom i danas ima porodičnu kuću. Upravo prvi komšija koji Tinu veoma dobro poznaje ispričao je za domaće medije neke detalje iz života pevačice.

- Odrasli smo tu zajedno. Ona je mlađa od mene, ali nema to veze... - rekao komšija koji je odmah odgovorio na pitanje kakva je Tina bila kao mlada i kakvu je on pamti.

- Tina? Pa ja nju pamtim po dobrom, što se kaže.

Meštani su otkrili kakav je bio život ranije u Novom selu dok je tu odrastala pevačica.

- Pa nije bio lak, znaš šta ja sam otišao '90. evo sad 37 godina, sad smo se vratili ovde pre par meseci, što se kaže došli u penziju, vratili se ovde. Znaš kako, kad ne viđaš ljude, ali ipak postoji ovaj Fejsbuk pa se čujemo. Hvala bogu, mi smo tu svi, pa, bili smo kao jedna familija i znate kako je bilo '70. godina nije se imalo, borio se kako je ko stigao - rekao je prvi Tinin komšija.

Iako dugi niz godina nije bio u Novom selu komšija je upoznat sa svim detaljima pa je tako znao da ispriča i da Tina ne želi da proda porodičnu kuću već kakve planove ima što se tiče iste.

- Ona je već otišla '80. i neke. Tada je već počela da peva, ali eto, čuli smo se telefonom i kad je dolazila tu ja sam je video. Uvek smo u dobrom kontaktu - kaže komšija, a na našu konstataciju da nikada nije želela da proda porodičnu kuću komšija ističe:

- Nije i bilo mi je drago sad kad sam čuo od sestre da će oni to da preuzmu da tu nešto naprave, rekoh milina.

Jedan komšija je progovorio i njenoj udaji.

- Mlada se udala. Taj brak nije bio kako treba, a inače ona kao ona i njeni roditelji su stvarno dobri ljudi. Rodom su sa Kosova, doselili su se '80. godina. Mučili se kao deca, Tina ima sestru, stariju od nje, ali u principu su stvarno bili okej i kao komšije i sve najbolje.

