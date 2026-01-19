AKTUELNO

Domaći

Bio sam na dnu: Pevač o teškoj depresiji i trenutku kada je pokušao da sebi oduzme život

Izvor: Blic, Foto: Facebook.com/Vukašin Brajić ||

Rok pevač Vukašin Brajić široj javnosti je postao poznat nakon učešća u jednom muzičkom takmičenju u kojoj je osvojio drugo mesto, a nakon toga se povukao iz javnosti.

Međutim, nastavio je da se bavi muzikom i nakon učešće u popularnom programu, a u privatnom životu prolazio je kroz tešku fazu o kojoj je javno govorio. Vukašin je otkrio da se borio sa depresijom i da je pokušao da oduzme sebi život.

- Ja sam bio u visokofunkcionalnoj depresiji, koja nije mogla da se primeti. Bežao sam u posao, toliko sam radio da ne bih osećao tu teskobu. Kada si u depresiji nemaš nikakav osećaj ni za šta, nije ti žao što će majka da ti plače ako te nema, nije ti žao, jednostavno želiš da se desi nešto. Sad imamo gomilu nekih popularnih bolesti na Instagramu, to nisu stvari za šalu, ali hoću da kažem ljudima da se to dešava, da je to stvarno, a ja sam završio na ispiranju u pokušaju da sam sebi oduzmem život, za jednu Srpsku Novu godinu na VMA“, započeo je Vukašin Brajić u podkastu „Pričaonica“ i dodao:

- To je momenat u kome sam ja shvatio da tamo sa druge strane nema ničega, a ako ovde nema ničega, bar nešto može da se desi. To je momenat kada sam ja shvatio da ja to više nikada neću da pokušam.

Podsetimo, Vukašin Brajić se proslavio kao takmičar jednog muzičkog takmičenja, a nakon toga je nastavio da nastupa u Beogradu i širom regiona. Pored muzike, bavio se i trgovinom kriptovalutama, o čemu je pre par godina javno govorio i isticao da smatra da je upravo u ovom poslu budućnost.

Autor: N.B.

#Karijera

#Pesma

#Rok pevač

#Vukašin Brajić

POVEZANE VESTI

Domaći

Srpski pevač imao saobraćajku! Slike s lica mesta su jezive: Auto potpuno smrskan on se oglasio: Znao sam da je trebalo da otkažem svirku... (FOTO)

Domaći

KUPIO SAM SVAKOM DETETU STAN: Naš pevač zaradio ogroman novac, a sada pokazao kako živi u Nemačkoj

Domaći

Devojke ludele za njim, on oženio deset godina stariju profesorku: Naš pevač u jeku popularnosti nestao sa scene, a evo čime se danas bavi (FOTO)

Domaći

Stesala se, pa smuvala frajera za kojim devojke balave: Povukla se s javne scene, a sada uživa u ljubavi sa MMA borcem (FOTO)

Domaći

SEĆATE LI SE ANABELINOG BIVŠEG?! Zavoleli su se u rijalitiju, a posle ju je ostavio - danas živi na Beveri Hilsu i ima NOVO IME

Domaći

Potresna ispovest našeg pevača: Odustao od pevanja, pa progovorio o pokušaju samoubistva