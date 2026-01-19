Bio sam na dnu: Pevač o teškoj depresiji i trenutku kada je pokušao da sebi oduzme život

Rok pevač Vukašin Brajić široj javnosti je postao poznat nakon učešća u jednom muzičkom takmičenju u kojoj je osvojio drugo mesto, a nakon toga se povukao iz javnosti.

Međutim, nastavio je da se bavi muzikom i nakon učešće u popularnom programu, a u privatnom životu prolazio je kroz tešku fazu o kojoj je javno govorio. Vukašin je otkrio da se borio sa depresijom i da je pokušao da oduzme sebi život.

- Ja sam bio u visokofunkcionalnoj depresiji, koja nije mogla da se primeti. Bežao sam u posao, toliko sam radio da ne bih osećao tu teskobu. Kada si u depresiji nemaš nikakav osećaj ni za šta, nije ti žao što će majka da ti plače ako te nema, nije ti žao, jednostavno želiš da se desi nešto. Sad imamo gomilu nekih popularnih bolesti na Instagramu, to nisu stvari za šalu, ali hoću da kažem ljudima da se to dešava, da je to stvarno, a ja sam završio na ispiranju u pokušaju da sam sebi oduzmem život, za jednu Srpsku Novu godinu na VMA“, započeo je Vukašin Brajić u podkastu „Pričaonica“ i dodao:

- To je momenat u kome sam ja shvatio da tamo sa druge strane nema ničega, a ako ovde nema ničega, bar nešto može da se desi. To je momenat kada sam ja shvatio da ja to više nikada neću da pokušam.

Podsetimo, Vukašin Brajić se proslavio kao takmičar jednog muzičkog takmičenja, a nakon toga je nastavio da nastupa u Beogradu i širom regiona. Pored muzike, bavio se i trgovinom kriptovalutama, o čemu je pre par godina javno govorio i isticao da smatra da je upravo u ovom poslu budućnost.



Autor: N.B.