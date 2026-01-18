Haos na aerodromu! Željko Šašić pričao sam sa sobom, vređao i pravio scene zbog sopstvene izjave

Željko Šašić šokirao je prisutne na aerodromu "Nikola Tesla" gde je ničim izazvan počeo da pravi scene okupljenim medijima.

Naime, Željko je počeo da urla i da besni na novinare i da vređa, navodeći da mu je zasmetalo što je preneta njegova izjava u kojoj je tvrdio da se svi pevači i pevačice sa estrade drogiraju. Kako se pokajao zbog svojih reči koje je ispričao u razgovoru sa sedmom silu, iskaljivao je svoj bes.

- O Bože sačuvaj, kao da ste videli Madonu, j**ote! Zato što ste bezobrazni, prošli put sam se šalio malo s vama, a vi ste onda išli kao neke j**are i pričali pevačima i pevačicama da je Šašić rekao da se svi drogiraju i više sa vama ne razgovaram! Doviđenja i prijatno. Nemojte da me pratite uopšte, bre! Idite pratite nekog drugog, meni ne trebate u životu - pričao je Željko sam sa sobom.

On je potom nastavio sa krajnje nepristojnim ponašanjem dok su ga prolaznici sa čuđenjem gledali.

- Šta vi radite, bre? Kakav vi jadan posao imate i čime se bavite. Vi ste svi jadni. Ja vam lepo kažem da neću da razgovaram s vama. Evo i ja vas snimam. Pravite te smicalice. Čime se vi bavite, bre? Ste vi neki novinari, kakvi ste vi novinari? Aj da vas ne vidim malo! Katastrofa! - pričao je Šašić iako je govorio da neće da priča, i iako mu niko nije ni tražio da priča, niti ga je nešto pitao.

Podsetimo, Željko Šašić je nedavno izjavio da većina njegovih kolega konzumira nedozvoljene supstance.

"Pevači se drogiraju. Svi se drogiraju sem mene... Pustite me da ispušim cigaru", rekao je tada.

