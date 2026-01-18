Duško sve plaća, i treba da plaća: Jelena Karleuša pokazala kako sprema kandidate za Pinkove zvezde, otkrila da renovira kuću, a evo u kakvom je odnosu sa bivšim mužem

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić uključio se u Premijeru vikend specijal.

Nemanja se uključio iz Šimanovaca gde je Jelena Karleuša na tonskoj probi sa svojim kandidatima iz najgledanijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezde.

- Mi ovde vežbamo satima i danima, ali biće bomba - rekla je Jelena.

Jelena je naklon toga sa svojim kandidatima zapevala pesmu za voditelju Bojanu Lazić.

- Jelena kaže da peva sve za džabe? - upitao je Nemanja.

- Nema ni kod babe za džabe, pozdrav za našu Bojanu od mene i mojih kandidata, mi ovde vežbamo danima. Ja jesam dobra prema mojim kandidatima, ja sam dobar čovek, ali evo neka moji takmičari kažu - rekla je Jelena.

- Ona je spoj razredne i mame, stroga i pravična ali blaga - rekla je kandidatkinja.

- Moja ekipa je super, mlada je ekipa, pozitivini su, ovde se svi jako lepo družimo - dodala je Jelena.

- Nikada bolje nisi izgledala - dodao je Nemanja.

- Ja sam se ugojila, ali hvala ti na tom - dodala je Jelena.

Jelena je progovorila i o svojim novim pesmama:

- Imamo poteškoća, ali pesme su gotove, biće kada sredim svoje društvene mreže. Danas mnogo košta imati svoje mišljenje, ja jesam mnogo izgubila ali se nisam promenila. Pokazala sam stav i dokazala da ne može pritisak da utiče na mene. Izgubila sam mnoge nastupe, ali nadam se da se 2025 godina neće ponoviti, i sve što sam planirala prethodne godine, ostvariću ove.

Jelena je potom prokomentarisala nasilje koje su trpele Ana Bekuta i Snežana Đurišić:

- Nisam se čula sa njima, ali sam javno osudila sve koji su to uradili. Neka licemeri ćute, ja neću. - rekla je Jelena pa se osvrnula na naslov koji je odskočio u medijima na kojima su Viki, Duško i ona:

- Viki je radila projekat za moju novu kuću, tačnije njena firma, Duško je taj koji je učestvovao u finansiraju, mi nismo u dobrim odnosima, ali on je sjajan otac, i plaća sve što treba, ozbiljan fudbaler mora da plaća.

Autor: N.B.