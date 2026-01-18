TO JE SRAMNO, OVO JE VEĆ UZELO MAHA! Goga Sekulić osudila NAPAD na Anu Bekutu! Pružila koleginici podršku, pa progovorila o estradi: BROJNE KOLEGE SU OSTALE BEZ...

Stavila sve karte na sto!

Sagovornica reporterke Katarine Rogojević u emisiji ''Premijera vikend specijal''. bila je pevačica Goga Sekulić.

Gogo, kako je bilo na Kopaoniku?

- Fenomenalno. Dado, moj kolega i ja smo napravili žurku koja je trajala skoro tri sata. Ja sam promovisala nove pesme ''Halo, policija'' i ''Drugi plan'' koje se su izašle nakon Nove godine. Pesme su izazvale lavinu komentara. Neki me napadaju, neki me brane. Ja uvek volim da kažem ''ko me ne voli, neka me zaobiđe i sluša neku drugu pevačicu''.

Nove saradnje donele su novu inspiraciju i motivaciju, ali očigledno je sve to od koristi.

- Upravo tako. Momak koji mi je pisao pesme je doktor nauka, mnoge moje kolege su otišle kod njega u Sarajevo da im napiše pesme.

Da li ti je Deda Mraz ispunio sve želje?

- Nisam stigla na red, meni je najvažnije da su mom sinu sve želje ispunjene. Kad je on zadovoljan i ja sam. Moji roditelji su mi najveća podrška, jer oni pomažu u odgajanju mog deteta, kako bih ja mogla da radim svoj posao.

Ana Bekuta nedavno je doživela neprijatnost na svom nastupu, kako reaguješ na to?

- Ja sam apolitična, ali je to što joj se desilo za osudu. Ovo je već uzelo maha. Žena je pre svega, jedna dama, vrhunska pevačica. Ona je mama, baka, to je sramota. Videla sam kako je to izgledalo, to je strašno. Dajem Ani podršku, osuđujem to. Što se tiče nas pevača, čula sam da su mnogi pevači otkazani pred Novu godinu, honorare nisu dobili, a mi pevači od toga živimo. Veoma je klizavo, publika nije naivna. U narednom periodu, samo će opsati aktuelni i dobri pevači, oni najvredniji.

Autor: S.Z.