Sloba Radanović otkrio kako su se proslavili praznici u njegovom domu, pa priznao kakva je bila reakcija njegove porodice na nove pesme

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Reporterka Katarina Rogojević se uključila u Premijeru vikend specijal sa pevačem Slobom Radanovićem.

Sloba je na startu razgovora otkrio da je danas izbacio sve nove pesme:

- Izašle su sve nove pesme, jedna balada i jedna malo brža. Balada je divna i ta pesma je u mom stilu, volim je, a brža pesma je moja autorska, i verujem da će lepo proći, spoj je Mediterana i Balkana - otkrio je Sloba pa je dodao:

- Reakcije su za sada sjajne, a moja publika voli moju emociju koju dajem i u baladama i u brzim pesmama. Moram da kažem da moji prijatelji iskreno vole moje pesme, oni znaju moj senzibilitet i slični smo. Pesma "Kad muškarci plaču" je veoma poučna, ima dobar ritam, ali je dobra - dodao je Sloba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta kažu tvoja deca na pesmu? - upitala je Katarina.

- Damjanu se sviđa, pevuši je stalno a to je najvažnije, a moram da kažem da ja kda sam birao pesme, Jelena mi je dala podršku od starta - rekao je Sloba pa otkrio kako su se slavili praznici u domu Radanovića:

- NIšta mi nije bitno samo da smo porodično svi zajedno,i da uživamo svi. - rekao je Sloba pa je otkrio da li bi se prijavio za Eurosong:

- Ne bih iskreno, da je to kao što je bilo pre 10 godina pa bih možda, ali sada ono što se traži nisam ja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

